So werden die Dschungel-Legenden vor dem Finale verwöhnt

Im Allstars-Dschungelcamp ist alles anders! So erwartet die Finalisten Georgina Fleur (34), Gigi Birofio (25) und Kader Loth (51) dieses Mal bereits vor den letzten Prüfungen ihr stärkendes Festmahl, anstatt wie üblich erst nach getaner Arbeit. Im Dschungeltelefon erwartet sie noch eine ganz andere Überraschung – die Legenden werden vor dem Dinner auch noch mit Beauty-Produkten verwöhnt! In einem Korb liegen zahlreiche Schönheitsprodukte, von denen sich jeder eins nehmen darf. Georgina wählt eine Nagelfeile, Kader einen Porenreiniger und Gigi entscheidet sich für einen Rasierer. Dieser kommt bei ihm direkt zum Einsatz – nicht nur im Gesicht, sondern auch für eine Intimrasur, zu der er im Dschungeltelefon meint: "Da war so viel Dschungel da unten, dass ich meinen kleinen Gigi gar nicht mehr gesehen habe."

Natürlich folgt auf die Körperpflege noch das legendäre letzte Abendmahl. Dieses Mal müssen die drei Promis nicht mit Bohnen und Reis vorliebnehmen, sondern bekommen ein richtiges Luxus-Menü. Als Vorspeise gibt es eine Auswahl an Antipasti. Insbesondere Kader stürzt sich da auf das Salz und gesteht: "Ich könnte mich den ganzen Abend nur von Salz ernähren!" Gigi bezeichnet die ersten Bissen sogar als "den schönsten Moment seines Lebens". Das war aber erst der Anfang: Das große Schlemmen erreicht mit dem Hauptgang den Höhepunkt, welcher aus Spaghetti und Pizza besteht und den die drei ausgiebig genießen. Zum Abschluss freuen sich die Legenden über verschiedene abgepackte Eiscremesorten als Dessert.

Einige der Dschungelcamper lassen sich nicht nur gerne selbst mit Leckereien verwöhnen, sondern würden auch den einen oder anderen Mitstreiter durchaus mal vernaschen. Wie sich an Tag 16 bei einer gemütlichen Runde im Camp herausstellte, empfindet Gigi für Kader mehr als nur freundschaftliche Verbundenheit – er habe nämlich "sexy Gefühle" für die 51-Jährige! Im Dschungeltelefon ging er noch näher darauf ein: "Ich finde sie sehr hot, sie hat einen schönen Popo, eine schöne Figur."

RTL Gigi Birofio, Kader Loth und Georgina Fleur im Allstars-Dschugelcamp

RTL Luigi Birofio, Kandidat im diesjährigen Allstars-Dschungelcamp

