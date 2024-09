Zank vorbei? Barry Keoghan und Sabrina sind wieder verliebt

Barry Keoghan (31) und Sabrina Carpenter (25) sollen wieder zusammen gefunden haben. In den vergangenen Wochen verdichteten sich die Gerüchte, dass der Schauspieler und die Sängerin sich getrennt haben sollen. Angeblich kriselte es bei dem Traumpaar. Doch das ist jetzt wohl alles wieder vergessen, behauptet ein Insider. "Sabrina war in den letzten Monaten wahnsinnig beschäftigt und das hat ihre Beziehung belastet. Die Gemüter erhitzten sich und sie hatten einen Streit und trennten sich. Aber sie sind schnell zur Vernunft gekommen und haben erkannt, dass das, was sie haben, es nicht wert ist, weggeworfen zu werden", verrät ein Insider gegenüber The Sun. Die beiden seien jetzt wieder ein Paar und glücklich miteinander.

Zuvor hieß es, dass Sabrina vor allem von Barrys Partyverhalten genervt sei. "Barry verhält sich wie ein Idiot, wenn er getrunken hat und Sabrina war sehr frustriert. Er war schon immer ein Partylöwe und sie hatte die Nase voll von seinen Eskapaden", meinte eine andere Quelle gegenüber dem Magazin zu wissen. Der Popstar sei sehr mit seiner anstehenden Tour beschäftigt und wolle sich lieber auf sich konzentrieren: "Sie ist in den Charts ganz oben und stellt sich selbst jetzt an die erste Stelle, während sie sich auf ihre Tournee im nächsten Monat vorbereitet." Ab September tourt Sabrina nämlich durch Nordamerika.

Die Gerüchte um eine Liebeskrise stieß Sabrina selbst an. Denn bei TikTok tanzte sie zu ihrem neuen Hit "Please Please Please". Zu hören war unter anderem die Textzeile "Wenn du dumm spielen willst, dann tu es nicht vor mir". Um die Gerüchteküche noch mehr anzuheizen, schrieb sie dazu einen vielsagenden Text: "Ich habe Tschüss zu ihm gesagt, weil ich nicht seine meistgehörte Sängerin war." Damit waren vor allem ihre Fans sicher, dass die Beziehung von der 25-Jährigen und dem "Saltburn"-Darsteller Geschichte ist. "Sind sie wirklich nicht mehr zusammen?", fragte ein User in den Kommentaren. Andere meinten aber auch einen Scherz erkannt zu haben: "Wem würde er sonst zuhören wollen?"

Getty Images Barry Keoghan, Cannes 2024

Getty Images Sabrina Carpenter im August 2024

