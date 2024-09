Cristiano Ronaldo und seine Georgina turteln in Saint-Tropez

Cristiano Ronaldo (39) und seine langjährige Partnerin Georgina Rodríguez (30) wurden am Samstag bei einem romantischen Ausflug auf einer Luxusyacht in Saint-Tropez gesichtet. Auf aktuellen Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, stellen der Fußballer und das Model ihre durchtrainierten Körper in knapper Bademode zur Schau. Der Sportler konnte dabei offensichtlich nicht die Finger von seiner Liebsten lassen: Mit einem kecken Griff fasste er Georgina ganz ungeniert an den Allerwertesten.

Die fünf gemeinsamen Kinder des Paares waren nicht an Bord der Yacht, was darauf hindeutet, dass die beiden den romantischen Ausflug in trauter Zweisamkeit genossen. Zuletzt kamen immer wieder hartnäckige Spekulationen über eine heimliche Eheschließung auf: In einem aktuellen YouTube-Video des 39-Jährigen bezeichnete er Georgina als seine "Frau". Zudem trugen die beiden auffällige Ringe in dem Clip, was die Gerüchteküche weiter anheizte. Offiziell bestätigt hat das Paar die Vermutungen jedoch nicht.

Kennengelernt hatten sich die beiden 2016 in einer Gucci-Filiale in Madrid, in der Georgina damals als Verkäuferin arbeitete. Die 30-Jährige hat in Interviews von der sofortigen gegenseitigen Anziehungskraft berichtet, die sie nach einem weiteren Treffen auf einer Veranstaltung wahrnahmen. Seitdem begleitet sie Cristiano durch seine internationale Karriere – von Madrid über Turin nach Manchester und aktuell nach Saudi-Arabien.

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit seiner Familie im Juli 2024

Getty Images Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez

