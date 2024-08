Weitere Indizien: Ist Cristiano Ronaldo nun unter der Haube?

Sind sie mittlerweile Mann und Frau? Schon seit geraumer Zeit wird gemunkelt, ob Cristiano Ronaldo (39) und seine Partnerin Georgina Rodríguez (30) den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt haben. Nun tauchen erneut Indizien auf, die stark dafür sprechen, dass sich der Fußballer und seine Freundin still und heimlich das Jawort gegeben haben. In einem YouTube-Video des Sportlers bezeichnet er seine Georgina nämlich schon wieder als seine Ehefrau. Zudem tragen sowohl Cristiano als auch seine Partnerin einen Ring am Finger – etwa einen Ehering?

Die Gerüchte um eine mögliche Hochzeit wurden erstmals Ende Juli angeheizt. Damals zeigte Cristiano seinen Fans auf Instagram sein nicht gerade sparsam eingerichtetes Home-Fitnessstudio. Auch wenn der Anblick des Sportraums einigen Nutzern den Atem rauben dürfte, war es eine Aussage des Kickers, die im Netz für Aufruhr sorgte. "Wenn ich nicht gerade im Verein Sport mache, dann trainiere ich gerne mit meiner Ehefrau zu Hause. Ich kann sie pushen und sie kann mich auch pushen", meinte der 39-Jährige und betitelte Georgina dabei das erste Mal als seine Ehefrau.

Eine Hochzeit zwischen Cristiano und seiner Georgina wäre auf jeden Fall nicht undenkbar – immerhin gehen die Turteltauben bereits seit rund acht Jahren gemeinsam durchs Leben und haben mittlerweile auch drei gemeinsame Kinder: Töchterchen Alana Martina (6) und Zwillinge. Allerdings hat von den zwei Babys nur ein Kind überlebt. "Mit größter Trauer müssen wir mitteilen, dass unser kleiner Junge gestorben ist", ließ Georgina ihre Fans damals auf Social Media wissen.

Instagram / cristiano Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo während einem Event

Instagram / cristiano Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo mit ihren Kindern

