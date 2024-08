Kapitän Ilkay Gündogan steigt aus der Nationalmannschaft aus

İlkay Gündoğan (33) hat eine schwerwiegende Entscheidung getroffen. Während er noch vor wenigen Wochen bei der Fußball-EM die deutsche Nationalelf anführte, gibt er nun seinen Rückzug bekannt. "Ich [bin] zu dem Entschluss gekommen, dass es an der Zeit ist, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden", verkündet er in einem langen Statement auf Instagram. Auch wenn Ilkay die Zeit während der Europameisterschaft in vollen Zügen genossen habe, habe sich auch eine Veränderung eingestellt: "Bereits vor dem Turnier verspürte ich in meinem Körper, aber auch in meinem Kopf eine gewisse Müdigkeit, die mich zum Nachdenken gebracht hat." Es sei jetzt der richtige Schritt, sich zurückzuziehen.

Dennoch blickt er voller Freude und Stolz auf seine Jahre in der Nationalmannschaft zurück. Ganze 82 Mal durfte er für das deutsche Team auf dem Rasen sein Können zeigen – diesen Erfolg habe er sich zu Beginn nicht erträumen können. Auch der Posten als Kapitän sei eine ganz besondere Ehre für den FC-Barcelona-Star gewesen. Für die gemeinsame Zeit dankt er allen Trainern, Mitspielern und Fans. "Uns ist nach all den Jahren zuvor gelungen, die Nation endlich wieder stolz zu machen. Dass ich dabei einen Teil dazu beitragen konnte, macht mich sehr glücklich", resümiert er.

Ob seine Entscheidung auch etwas mit seiner Familie zu tun haben könnte? Schon bei der EM erklärte er, wie schwierig es sei, Familie und Job gleichzeitig zu managen. "Das ist nicht so einfach. [...] Der Kleine soll auch nicht jede Woche im Flieger sitzen müssen oder in Hotels übernachten", gab der Profikicker gegenüber Bild zu und führte weiter aus: "Zum Glück gibt es heutzutage Sachen wie FaceTime – das ersetzt natürlich die persönliche Nähe nicht ansatzweise, aber trotzdem kann ich so jeden Tag mit meiner Frau sprechen und auch den Kleinen sehen."

Getty Images İlkay Gündoğan im Match gegen die Schottische Nationalmannschaft bei der EM 2024

ActionPress İlkay Gündoğan und Sara Arfaoui mit ihrem Sohn Kais

