Nach Scheidung: Jennifer Lopez tanzt beim Einkaufen

Vor rund zwei Wochen reichte Jennifer Lopez (55) die Scheidung von ihrem Ehemann Ben Affleck (52) ein. Offenbar bereut die Sängerin ihre Entscheidung nicht im Geringsten. Trübsal scheint sie auf jeden Fall nicht zu blasen – auf Bildern, die Page Six vorliegen, tanzt J.Lo ausgelassen auf einer Rolltreppe. Die "On the Floor"-Interpretin wurde während der Performance von ihrem Kind Emme (16) gefilmt und riss dabei immer wieder energisch ihre Arme in die Luft. Sowohl die Mutter als auch der Teenie hatten dabei ein breites Lächeln im Gesicht.

Jennifer und Emme haben vor J.Los kleiner Tanzeinlage aber erst einmal die Kreditkarte glühen lassen. Der 16-jährige Teenager trug eine schwarz-weiß-gestreifte Einkaufstüte um sein Handgelenk – laut dem Newsportal hielten die beiden ihren Bummel im Westfield Century City Shoppingcenter in Los Angeles ab. Vor wenigen Tagen hatte ein Insider dem gleichen Magazin gegenüber noch behauptet, dass J.Lo "traurig und enttäuscht" von ihrem Expartner sei – von Traurigkeit und Enttäuschung ist auf den Schnappschüssen aber nichts zu erkennen.

Am Sonntag meldete sich Jennifer erstmals nach der Einreichung ihres Scheidungsantrags im Netz zurück. Sie teilte eine Reihe bunt gemischter Bilder, die unter anderem die "Let's Get Loud"-Interpretin zeigen, aber auch kurze Sprüche, wie beispielsweise: "Alles entfaltet sich in göttlicher Ordnung" und "Sie blüht auf und ist ungestört, unerreichbar und in Frieden".

ActionPress / Backgrid Jennifer Lopez mit ihrem Kind Emme Maribel Muñiz

Instagram / jlo Jennifer Lopez im September 2024

