Erster Post seit Trennung: Stichelt J.Lo hier gegen Ben?

Jennifer Lopez (55) teilt mit ihrem neuen Instagram-Post offenbar einen subtilen Seitenhieb gegen Ben Affleck (52) aus. Nachdem monatelang über eine Liebeskrise gemunkelt worden war, reichte die Sängerin vor wenigen Wochen die Scheidung von dem Schauspieler ein. Nun meldet sie sich das erste Mal seitdem wieder persönlich im Netz und teilt eine glamouröse Fotostrecke, in der sie eine Reihe von Sommereinblicken und stylischen Outfits präsentiert – aber auch stichelnde Anspielungen auf ihren Ex Ben und ihre Trennung macht! Ein Meme-Bild zeigt beispielsweise den Spruch: "Alles entfaltet sich in göttlicher Ordnung", während auf einem anderen "Sie blüht auf und ist ungestört, unerreichbar und in Frieden" zu lesen ist. Unter ihren Beitrag schreibt sie vielsagend: "Oh, es war ein Sommer."

Die 55-Jährige will mit ihrem Posting wohl klarmachen, wie gut es ihr mit der Scheidung geht. Neben den suggestiven Sprüchen postet sie auch ein paar Selfies, auf denen sie unter anderem ihre Kurven in einem Badeanzug zeigt oder mit strengem Gesichtsausdruck in die Kamera schaut. Ein paar Fotos zeigen sie aber auch strahlend mit ihrer Schwester oder ihren Kindern, den Zwillingen Max (16) und Emme (16). J.Los Fans sind begeistert von ihrer Bilderreihe und ihren subtilen Seitenhieben. So schreiben zwei User: "Niemand kann dich unterkriegen! Du bist eine Löwin" und "Du bist wunderschön. [...] Du bist unantastbar, und nichts wird die Krone von deinem Kopf fallen lassen. Du bist eine Königin."

Jennifer scheint entschlossen nach vorne zu schauen. Sie und Ben hatten 2021 nach rund 18 Jahren wieder zueinandergefunden – ein Jahr später besiegelten sie ihre Liebe mit einer Hochzeit. Doch auch ihr zweiter Versuch sollte nicht für die Ewigkeit bestimmt sein: Am 20. August reichte J.Lo die Scheidung ein, getrennt sollen sie sich aber schon im April haben. Der Schritt fiel ihr wohl nicht leicht, denn sie soll sehr um die Beziehung gekämpft haben. "Sie wollte keine Scheidung. Sie wollte an der Beziehung arbeiten. Sie lieben einander. Jennifer ist nicht der Typ dafür, einfach aufzugeben", verriet ein Insider gegenüber People.

Instagram / jlo Jennifer Lopez im August 2024

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Sängerin

