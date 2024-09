Nikolas "Are You The One?"-Auftritt: Fans auf Glorias Seite

Nikola Glumac (28) ist derzeit in der Reality-Show Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen und sorgt mit seinem Verhalten für hitzige Diskussionen unter den Zuschauern. Interessanterweise hat dies dazu geführt, dass seine frühere Partnerin Gloria Glumac (32), die in ihrer gemeinsamen Zeit bei Temptation Island und Prominent getrennt häufig als "die Böse" in der Beziehung abgestempelt wurde, nun in einem anderen Licht betrachtet wird. Viele Zuschauer, die zuvor hinter Nikola standen, äußerten nun auf Instagram, dass sie seine Ex-Partnerin besser verstehen würden: "Ich hätte niemals gedacht, dass ich seine Ex Gloria mal verstehen könnte" und "So ganz sauber tickt er auch nicht. Der sucht förmlich den Stress, statt sich normale Frauen auszusuchen", waren nur zwei der zahlreichen Reaktionen auf seinen bisherigen TV-Auftritt.

Doch was hat Nikola getan, um die Meinung der Zuschauer so drastisch zu ändern? Bei "Are You The One – Reality Stars in Love" wird ihm vorgeworfen, ständig Interesse an neuen Kandidatinnen zu haben und seine bisherigen Liebschaften dann als "zickig" und "anstrengend" abzutun. Außerdem scheint er nicht ganz ehrlich zu spielen. Statt offen zu kommunizieren, dass er kein Interesse mehr hat, geht er Gesprächen mit den Frauen aus dem Weg. So verabredete er sich beispielsweise mit Mitkandidatin Tara Tabitha (31) im Pool, und flirtete nebenbei aber auch mit Laura Maria Lettgen. So kam es immer wieder zu Streitigkeiten.

Den lautesten Zoff hatte Nikola jedoch mit Nadja G., mit der er bereits vor der Show eine Affäre gehabt hatte. In einer dramatischen Szene gerieten die beiden so heftig aneinander, dass die Schwäbin in Tränen ausbrach, als sie den Tattooliebhaber mit anderen Frauen flirten sah. Die Streithähne lieferten sich einen verbalen Schlagabtausch, bei dem Nadja verzweifelt rief: "Hätte ich das gewusst, wäre ich hier nie reingegangen! Meinst du wirklich, dass wir das hier überstehen?" Nikola hingegen blieb stur und konterte: "Ich bin Single und bin hier auch als Single reingegangen. Ich bin in einem Single-Format und werde die Frauen hier kennenlernen."

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, "Temptation Island"-Kandidat 2022

Anzeige Anzeige

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Nadja

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr auch mittlerweile Gloria besser verstehen? Ja, Nikola zeigt sich hier von einer ganz anderen Seite. Nein, ich bin weiterhin eher auf seiner Seite. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de