Traurig? So ging es Nelly mit ihrem "Beauty & The Nerd"-Exit

Nelly und Mike mussten Beauty & The Nerd in der dritten Folge verlassen. Sie bekamen die meisten Stimmen und traten so im Exit-Duell gegen Babu und Kilian an. Da sich Letztere durchsetzen konnten, mussten die Influencerin und ihr Sammelkarten-Nerd gehen. Promiflash hat bei Nelly nachgehakt: Wie empfand sie ihren Exit? "Ich war schon sehr traurig, dass ich gehen musste, auch weil ich gerne länger mit Shelly zusammen gewesen wäre", gab die 22-Jährige zu.

Dass Nelly und Mike überhaupt für das Exit-Duell nominiert wurden, habe die Content Creatorin nicht kommen sehen, wie sie im Promiflash-Interview deutlich machte: "Ich habe es nicht persönlich genommen, aber war trotzdem schockiert, weil ich damit nicht gerechnet habe." Besonders enttäuscht sei Nelly von zwei Beautys gewesen: "Dass Babu und Linda (29) sich abgesprochen haben, dass beide mich nominieren."

Während des Exit-Duells ist Nelly ganz ruhig geblieben. "Ich war relativ entspannt und ich wusste, entweder müssen unsere Gespräche bis dahin ausgereicht haben oder halt nicht", erklärte sie im Gespräch mit Promiflash. Letztendlich hat es für die beiden nicht gereicht. Damit schließen sie sich ihren ehemaligen Mitstreitern Christin Okpara (28) und Daniel sowie Vanessa und Kris an – sie mussten "Beauty & The Nerd" bereits verlassen.

ProSieben Die Beautys von "Beauty & The Nerd"

ProSieben Vanessa und Kris, "Beauty & The Nerd"-Team

