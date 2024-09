Adele bedankt sich nach München-Konzerten rührend bei Fans

Adele (36) schwärmt von ihrer Zeit in München. Im vergangenen Monat trat die Sängerin an zehn Abenden in einer eigens für sie errichteten Konzertarena, der sogenannten Adele-World, auf – und begeisterte über 730.000 Fans aus aller Welt. Drei Tage nach ihrem letzten Auftritt bedankt sie sich nun bei ihren Anhängern. "Wow! München, ihr wart unglaublich! Was für eine phänomenale Erfahrung. Ich bin wirklich gerührt [...]", schreibt Adele zu einem Throwback-Video auf Instagram und fügt hinzu: "Es war die beste Stimmung rundum. Ich habe so etwas wie diese Shows noch nie gesehen, es war wirklich spektakulär."

Besonders die Atmosphäre und die aufrichtige Liebe ihrer Fans haben die Konzerte für die 36-Jährige unvergesslich gemacht: "Ich hatte die Zeit meines Lebens [...]." Die über 4.100 Quadratmeter große Pop-up-Arena war speziell auf Adeles Wünsche abgestimmt. Ihren emotionalen Social-Media-Post beendet die "Someone Like You"-Interpretin mit einem tief empfundenen "Danke, München!".

Nach ihren beeindruckenden Auftritten in der bayerischen Landeshauptstadt geht es für Adele weiter nach Las Vegas, wo sie Ende Oktober einige Konzerte geben wird. Danach plant die gebürtige Britin, sich längere Zeit aus dem Rampenlicht zurückzuziehen, um das Privatleben mit ihrer Familie zu genießen. Adele hat in der Vergangenheit oft kundgetan, dass sie eigentlich gar nicht gerne auf Tour geht. Zuletzt war sie im Jahr 2016 auf dem europäischen Festland aufgetreten.

Adele im Juli 2022

Adele, Sängerin

