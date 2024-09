Während Show in München: Adele kündigt eine lange Auszeit an

Am Samstag gab Adele (36) das zehnte und somit finale Konzert in München. Damit beendete die Sängerin ihre groß gefeierte Residenz in der bayrischen Stadt. Doch nicht nur der Abschied der Künstlerin dürfte ihre Fans wehmütig werden lassen, sondern auch eine Ankündigung, die sie bei ihrem letzten Auftritt machte. In einem viralen TikTok-Clip verriet die Grammy-Gewinnerin auf der Bühne, dass sie schon bald eine unbestimmte Pause vom Showgeschäft einlegen wird: "Danach werde ich euch für eine unglaublich lange Zeit nicht mehr sehen, und ich werde euch in meinem Herzen bewahren."

Bevor sich Adele verabschiedet, stehen jedoch in diesem Herbst noch zehn weitere Shows in Las Vegas an. Bei ihrem letzten Auftritt in München sorgte die "Hello"-Interpretin allerdings nicht nur wegen ihrer Bekanntmachung für Tränen, sondern auch mit ihren rührenden Abschiedsworten. Laut dem Bericht von Bild richtete sie auf der riesigen Bühne dankbare Worte an die zahlreichen angereisten Fans vor Ort: "Ich möchte mich bei jedem einzelnen Menschen bedanken, der sich die Mühe gemacht hat, zu diesen Shows zu kommen. Das bedeutet mir wirklich die Welt. Ich werde das hier nie vergessen."

Im Laufe ihrer Residenz in München gab sie bei einer Show auch sehr persönliche, erfreuliche Neuigkeiten preis! Als ein Fan bat, sie zu heiraten, gestand sie, dass sie dies bereits mit ihrem Verlobten Rich Paul (42) plane. Inzwischen plauderte ein Insider gegenüber Life & Style aus, dass sogar schon der Ort ihrer romantischen Feierlichkeiten dem inneren Kreis bekannt sei: "Es wird eine anständig große Feier sein, wahrscheinlich in Kalifornien, gefolgt von einer zweiten Feier in England."

