Antonio Banderas lobt Nicole Kidmans Mut bei gewagten Szenen

Antonio Banderas (64) und Nicole Kidman (57) sorgen mit ihrem gemeinsamen Film "Babygirl" derzeit für Aufsehen. In dem erotischen Thriller, der von Halina Reijn inszeniert wurde, spielen die beiden Schauspieler ein Ehepaar und bringen provokante und intime Szenen auf die Leinwand. Antonio sprach mit Hello! über die enge Zusammenarbeit am Set, die vor allem von Vertrauen geprägt war. "Es ist nicht natürlich, vor vielen Leuten nackt zu sein", erklärte er. Zeitgleich machte er jedoch auch deutlich, dass Nicole ihn mit ihrer Offenheit und ihrem Mut beeindruckte. Besonders lobte der Schauspieler ihre Fähigkeit, sich vollkommen auf ihre Rolle einzulassen – sowohl emotional als auch körperlich.

"Babygirl" ist für die herausfordernden Szenen bekannt, die nicht nur die Schauspieler, sondern auch die gesamte Crew vor eine besondere Aufgabe stellten. Antonio betonte, wie wichtig das gegenseitige Einverständnis und die Schaffung eines sicheren Raums am Set gewesen seien, um solchen Momenten gerecht zu werden. Trotz der angespannten Atmosphäre, die oft bei Dreharbeiten von intimen Szenen herrscht, beschrieb er Nicole als "außergewöhnlich" und lobte ihre Furchtlosigkeit: "Sie zeigt sich ohne Angst so, wie sie ist, und das bewegt mich manchmal zu Tränen." Das Vertrauen zwischen den beiden Hauptdarstellern sei ein wesentlicher Aspekt ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit gewesen.

Antonio und Nicole kennen sich bereits seit 2003, fanden aber erst mit "Babygirl" die Gelegenheit, erstmals gemeinsam zu arbeiten. Der 64-Jährige erinnerte sich in dem Interview auch an lange Gespräche nach einer Broadway-Aufführung von "Nine", in der Antonio damals die Hauptrolle spielte. "Wir haben uns immer wieder bei verschiedenen Gelegenheiten getroffen, aber nie beruflich", erzählte er. Durch "Babygirl" scheinen die beiden nun eine besonders enge Verbindung zueinander gefunden zu haben. Antonio beschrieb Nicole als intelligent und mutig, wobei vor allem ihre ausdrucksstarken Augen ihn beeindrucken: "Sie enthüllen so viel von ihrer Persönlichkeit."

Getty Images Nicole Kidman im November 2024

Getty Images Antonio Banderas im Februar 2022

