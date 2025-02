Antonio Banderas nimmt Abschied von Kollege Gene Hackman

Der Tod von Hollywoodstar Gene Hackman (✝95) trifft auch dessen Kollegen hart. Im Netz nimmt jetzt auch Antonio Banderas (64) Abschied von dem Ausnahmeschauspieler. "Ein trauriger Tag für die Familie des Kinos. Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa sind verstorben. Mein herzliches Beileid an Freunde, Familie und Kinoliebhaber. Ruhe in Frieden", schreibt der Filmstar bei X. Zusammen vor der Kamera standen die beiden zwar nie, aber der Respekt, der Gene aus Hollywood entgegengebracht wird, wird in Antonios Statement deutlich. Gene galt in seiner aktiven Zeit als ein besonderer Charakterdarsteller und erarbeitete sich so den Legendenstatus.

Antonio ist nicht der einzige Promi, der sich nun von Gene und seiner ebenfalls verstorbenen Frau Betsy verabschiedet. So schreibt unter anderem Francis Ford Coppola (85) einen rührenden Tribut auf Instagram. "Der Verlust eines großen Künstlers ist immer ein Grund zum Trauern und Feiern zugleich: Gene Hackman, ein großer Schauspieler, inspirierend und großartig in seiner Arbeit und Komplexität. Ich trauere um ihn und feiere seine Existenz und seinen Beitrag", meint der Regisseur. Francis arbeitete 1974 mit Gene zusammen an dem Film "Der Dialog". Neben ihm erinnern sich auch Stars wie Schauspieler George Takei (87) und Moderator Piers Morgan (59) an ihren geschätzten Kollegen.

Gene wurde zusammen mit seiner Frau und seinem Hund am Mittwoch tot aufgefunden. Ein besorgter Nachbar hatte die Polizei gerufen, die dann im Haus des Filmstars die traurige Entdeckung machte. Viel ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt, allerdings betonte die Pressesprecherin des örtlichen Sheriff-Departments gegenüber NBC News: "Es wird derzeit nicht vermutet, dass diese Todesfälle auf ein Verbrechen zurückzuführen sind, aber die genaue Todesursache steht noch nicht fest." Gene machte sich mit Filmen wie "Bonnie und Clyde", "Erbarmungslos" und "The French Connection" einen Namen in Hollywood. Bis zu seinem Rückzug aus der Branche im Jahr 2004 stand der überaus respektierte Schauspieler unter anderem mit Größen wie Clint Eastwood (94) vor der Kamera.

Getty Images Gene Hackman bei den Golden Globes 2003

Getty Images Gene Hackman und Clint Eastwood am Set von "Absolute Power", 1997