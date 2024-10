Zu viele Orgasmen: Nicole Kidman fühlte "Burnout" am Set

Die Schauspielerin Nicole Kidman (57) sorgte während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "Babygirl" für Gesprächsstoff, als sie die Produktion unterbrechen musste, weil sie von den intensiven Sexszenen erschöpft war. Die 57-Jährige spielt in dem Film eine mächtige CEO namens Romy, die eine leidenschaftliche Affäre mit einem viel jüngeren Mann eingeht. An der Seite von Harris Dickinson (28), der den jungen Praktikanten Samuel verkörpert, und Antonio Banderas (64), der ihren Ehemann spielt, wurde der Schauspielerin die Anspannung nach mehreren Aufnahmen zu viel.

Während der Dreharbeiten fühlte sich Nicole zunehmend ausgebrannt und musste mehrere Pausen einlegen. Laut Instyle UK berichtete sie: "Es gab Momente, in denen ich sagte: 'Ich möchte keine Orgasmen spielen. Kommt mir nicht zu nahe! Ich hasse das hier. Fass mich nicht an.'" Die ständige Intensität der Szenen führte dazu, dass sie zeitweise das Bedürfnis hatte, Abstand zu nehmen. "Es war für mich die ganze Zeit so präsent, dass es fast wie ein Burnout war“, erklärte sie.

Trotz der Schwierigkeiten am Set lieferte die Australierin eine herausragende Performance in dem Erotikdrama ab. Ihre Leistung wurde beim Filmfest in Venedig mit dem Preis für die beste Schauspielerin gewürdigt. Doch kurz vor der Preisverleihung erfuhr die 57-Jährige, dass ihre Mutter, Janelle Ann Kidman, im Alter von 84 Jahren verstorben ist. "Ich stehe unter Schock, ich muss zu meiner Familie und widme ihr diesen Preis. Sie hat mich geformt, sie hat mich geleitet, sie hat mich gemacht", verlas die Regisseurin Halina Reijn die Botschaft der Schauspielerin. "Babygirl" kommt am 30. Januar in die deutschen Kinos.

Getty Images Nicole Kidman und Harris Dickinson in Venedig, 2024

Getty Images Halina Reijn im September 2024 bei den Filmfestspielen in Venedig

