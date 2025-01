Antonio Banderas teilt nostalgisches Foto aus Schulzeit

Antonio Banderas (64) hat auf Instagram ein Schwarz-Weiß-Foto aus seiner Schulzeit in den 1960er-Jahren veröffentlicht und seine Fans in Erinnerungen schwelgen lassen. Das Bild, was unter anderem People vorliegt, zeigt einen jungen Antonio während des Schuljahres 1966–1967 im Klassenzimmer der "El Divino Pastor School" in seiner Heimatstadt Málaga, Spanien. Zwischen konzentrierten Mitschülern lenkt der Schauspieler den Blick der Kamera auf sich – charmantes Grinsen inklusive. In seinem Post wünschte Antonio allen, die gerade Prüfungen ablegen, viel Glück.

Die "El Divino Pastor School" selbst teilte weitere nostalgische Fotos, darunter eines von Antonio als Joseph in einer Weihnachtskrippe. In ihrem Beitrag erinnert sich die Schule an ihren prominenten ehemaligen Schüler. "Antonio Banderas war ein diskreter, fleißiger Junge, der von seinen Mitschülern geliebt wurde", heißt es in der Bildunterschrift. Außerdem würdigte die Schule Antonios frühe künstlerische Ambitionen, die in ihrer Einrichtung erste Wurzeln schlugen. Die Beiträge geben einen Einblick in die bescheidenen Anfänge des späteren Hollywood-Stars und zeigen, wie ein Junge aus Málaga seinen Weg auf die große Bühne fand. Der Schauspieler, der mittlerweile in die Geschichte des internationalen Kinos eingegangen ist, scheint auch heute noch stolz auf seine Wurzeln zu sein.

Während Antonio in Erinnerungen schwelgt, richtet sich sein Blick auch auf die Zukunft, besonders auf seine Tochter Stella Banderas (28). Die junge Erwachsene, die aus seiner Ehe mit Melanie Griffith (67) stammt, hat sich kürzlich mit ihrem Partner Alex Gruszynski verlobt. Diesbezüglich sagte Antonio im September 2024 am Rande einer Veranstaltung in Venedig: "Ich fühle mich großartig! Sie ist glücklich, und ich bin es auch." Die Freude teilte der Schauspieler mit seiner langjährigen Partnerin Nicole Kimpel, die ihn zu dem Anlass begleitete.

Getty Images Antonio Banderas im Dezember 2022 in New York City

Getty Images Antonio Banderas und seine Tochter Stella, 2019

