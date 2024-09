"Beauty & The Nerd"-Babu hat Nelly absichtlich nominiert

Bei Beauty & The Nerd wollte Babu wohl lieber nichts dem Zufall überlassen und die Zügel selbst in die Hand nehmen. Gegenüber Promiflash enthüllt die Reality-TV-Teilnehmerin jetzt, dass sie sich vor dem anstehenden Exit-Duell gezielt Informationen beschafft habe, um sich den vermeintlich schwächsten Gegner herauszupicken. "Ich habe Nelly und Mike für die schwächsten Partner gehalten, weil sie eben nicht viel miteinander geredet haben und deshalb nicht viel voneinander wissen", erklärt Babu. Aus diesem Grund fiel auch ihre Wahl auf diese Paarung, die laut Babu von vornherein klare Vorteile für sie brachte: "Ich bin mir sicher, dass garantiert wir wieder in die Villa zurückkommen und nicht die beiden anderen."

Dass sie selbst nominiert wurde, nahm Babu deshalb gelassen hin, wie sie im Interview betont: "Ich habe mir darüber keinen großen Kopf gemacht. Kilian und ich hatten uns sehr viel unterhalten, deswegen bin ich positiv ins Exit-Game gegangen." Ohnehin sei es für sie keine Überraschung gewesen, im Exit-Duell antreten zu müssen: "Für mich war es klar, dass wir definitiv nominiert werden, weil wir uns in den Spielen nicht safen konnten." Schlussendlich ging Babus taktisches Vorgehen dann auch tatsächlich auf: Sie und Kilian konnten sich gegen ihre Gegner durchsetzen und siegreich in die Villa zurückkehren.

Nelly und Mike waren bereits das dritte Duo, das die Show verlassen musste. Dass die Content Creatorin und ihr Sammelkarten-Nerd gehen mussten, hatte sie ziemlich traurig gestimmt, wie sie im Promiflash-Interview zugab: "Ich war schon sehr traurig, dass ich gehen musste, auch weil ich gerne länger mit Shelly zusammen gewesen wäre." Für Nelly sei die Nominierung völlig überraschend gekommen, vor allem die Absprache von Babu und Linda (29) habe sie besonders enttäuscht.

ProSieben Der Cast von "Beauty & The Nerd" 2024

Instagram / nelnoire Nelly, Kandidatin bei "Beauty & The Nerd" 2024

