"Prominent getrennt"-Felix und Babu geraten aneinander

Bei der aktuellen Staffel von Prominent getrennt eskalierte der Streit zwischen Felix und Babu deutlich. Bei einer Diskussion über ihre gemeinsame Vergangenheit und eine Verbindung über Maurice Dziwak (27) zu Felix brachte dieser eine pikante Bemerkung ins Spiel: Er äußerte sich äußerst vulgär zu einer früheren Beziehung mit Maurice' Ex Ricarda Raatz (33). Babu war von Felix' respektloser Art entsetzt und machte ihrem Ärger Luft. "Du blamierst mich hier einfach", warf sie ihm vor, während er ihre Wut nur lachend kommentierte. Die Stimmung verschärfte sich weiter, als Babu ihn "ekelhaft" und "peinlich" nannte und Felix spöttisch konterte.

Die Spannungen zwischen den beiden waren offenkundig, nachdem Felix zusätzlich provozierte: Er kommentierte bissig, dass Babu Wein trinken müsse, um den Mut zu finden, ihre Meinung zu äußern. Babu ließ sich davon jedoch nicht einschüchtern und stellte klar, dass sie Felix' Verhalten nicht akzeptieren könne. Ihre Beziehung, die durch die Teilnahme an der Sendung womöglich eine zweite Chance erhalten sollte, scheint durch den offenen Schlagabtausch in ernsthaftem Zweifel. Felix' mehrfach betonte ungelöste Zuneigung zu Babu kommt inmitten dieser hitzigen Streiterei fast wie ein verblasstes Echo daher.

Die schwierige Dynamik zwischen Felix und Babu ist kein neues Thema. Bereits in den vorherigen Folgen der Reality-Show zeigte sich, dass Felix viel an seiner früheren Partnerin liegt, er jedoch bei ihr auf Zurückhaltung stößt. Babu hatte schon angedeutet, dass sie die Beziehung kritisch sieht und keinen klaren Wunsch äußerte, erneut mit Felix zusammenzukommen. Die jüngste Eskalation dürfte die Chancen auf eine Annäherung zusätzlich erschweren, denn während ihrer hitzigen Auseinandersetzung wurde deutlich, wie wenig Respekt und Verständnis derzeit auf beiden Seiten zu finden ist.

