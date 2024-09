Diese Prominenten sind beim "TV total Turmspringen" dabei

Nach neun Jahren kehrt die von Stefan Raab (57) ins Leben gerufene Show "TV total Turmspringen" ins Fernsehen zurück. Am 21. September wird sich der TV Total-Moderator Sebastian Pufpaff (47) in den Disziplinen Einzel- und Synchronspringen mit verschiedenen Stars und Sternchen messen. In einer Pressemitteilung gibt ProSieben jetzt die diesjährigen Teilnehmer bekannt – und da ist von allem etwas dabei! Neben Profisportlern wie Andreas Toba (33), Michael Kraus (40), Marcel Nguyen (36) und Sascha Mölders wollen sich auch die TV-Stars Manni Ludolf (62) und Diogo Sangre (29) im Einzelspringen beweisen. Auch für Frauen-Power ist gesorgt: Linda Nobat, Luna Schweiger (27) und Isabella Franke sind ebenfalls mit von der Partie.

Sebastian, besser bekannt als Puffi, wird im Synchronspringen gemeinsam mit seinem Teamkollegen Simon Gosejohann (48) antreten. Der Sieg wird dem Duo jedoch alles andere als leicht gemacht, denn die Konkurrenz schläft nicht: Die weiteren Teams bestehen aus den Beauty-Docs Dr. Rick und Dr. Nick, dem GNTM-Team Lucas Schwarze und Lea Oude und den Streamern Paulomuc und Aditotoro. Auch die Realitystars Maurice Dziwak (26) und Cecilia Asoro sowie Tim Kühnel und Yasin Mohamed (33) gehen jeweils als Zweiergespann an den Start und werden alles geben, um das Event für sich zu entscheiden.

Moderiert wird das Sportevent von Steven Gätjen (51), während Viviane Geppert (33) die einzelnen Teilnehmer am Sprungturm interviewen wird. Ob Stefan für seine eigens initiierte Sendung zurückkehren wird, ist bisher nicht klar. Sein Name taucht in der Pressemitteilung zu den Teilnehmern jedenfalls nicht auf. Nichtsdestotrotz wird die TV-Legende schon bald ihr Comeback im Fernsehen feiern, wenn sie gegen die Ex-Profiboxerin Regina Halmich (47) in den Boxring steigt.

