Cecilia Asoro bereitet sich auf "TV Total Turmspringen" vor

Gute Neuigkeiten für die Fans von Cecilia Asoro: Am 21. September wird die Reality-TV-Bekanntheit ihr Können beim TV Total Turmspringen unter Beweis stellen und den Sprung ins kühle Nass wagen. Allerdings laufen die Vorbereitungen bisher mehr schlecht als recht. In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die Kampf der Realitystars-Bekanntheit nun ein Video, das sie beim Training im Schwimmbad zeigt. Unbeholfen legt Cecilia in der Aufnahme einen Bauchplatscher hin. "Betet bitte, dass ich noch etwas besser werde", kommentiert die einstige GNTM-Kandidatin den Clip.

Ihr Training für das legendäre Turmspringen lenkt Cecilia sicherlich von ihrer kürzlichen Trennung ab. Mitte August bestätigte sie das Liebes-Aus von ihrem Partner Evgeni Ylänne. Die 28-Jährige machte kein Geheimnis daraus, dass sie nach dem Scheitern der Beziehung sehr zu kämpfen hatte. "Die ersten Wochen habe ich nur geheult", gestand die Nordrhein-Westfälin.

Gemeinsam mit Cecilia werden in wenigen Wochen auch noch weitere Stars und Sternchen ihr Können beim Turmspringen unter Beweis stellen. So sind dieses Jahr neben Profisportlern wie Michael Kraus (40), Andreas Toba (33) und Sascha Mölders auch TV-Stars wie Manni Ludolf (62), Diogo Sangre (29) oder Linda Nobat mit von der Partie.

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, ehemalige GNTM-Teilnehmerin

Joyn, ProSieben Sebastian Pufpaff, Moderator

