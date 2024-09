Dieses Duo gewinnt im Synchron beim "TV Total Turmspringen"

Das Synchronspringen ist die Königsdisziplin beim TV Total Turmspringen. Bei dem diesjährigen Showdown in Berlin gehen sieben berühmte Duos an den Start und kämpfen um den Sieg. Im dritten und finalen Durchgang treten Sebastian Pufpaff (48) und Simon Gosejohann (48) gegen die TikToker Paulomuc und Aditotoro und die Schönheitschirurgen Dr. Rick und Dr. Nick an. Die Ärzte haben am Ende die Nase vorn und gewinnen mit einem Sprung von 7,5 Metern Höhe. Für den doppelten Rückwärtssalto erhalten die Muskelprotze von der Jury 94,50 Punkte.

Wenig Chancen hatten Yasin Mohamed (33) und Tim Kühnel. Die zwei Realitystars begeisterten die Fans zwar mit ihrem lustigen Einspieler, doch die Kampfrichter ließen sich davon nicht beeindrucken. Immerhin der Look stimmte: Vor dem Wettkampf änderten beide TV-Casanovas ihre Frisuren. Auf dem Sprungbrett präsentierten sie deshalb eng geflochtene Boxer Braids. Nach ihrem ersten Sprung stellt der Prominent getrennt-Gewinner fest: "Immerhin war die Frisur synchron!" Mit ihrem Bauchplatscher konnten sich die zwei Hotties allerdings nicht für das Finale qualifizieren.

Sebastian Pufpaff, der als TV Total-Host der Gastgeber des Abends ist, versucht vorher schon sein Glück in der Einzelwertung. Den hämischen Sprüchen des Kommentators Christian Straßburger zum Trotz legt der Entertainer eine exzellente Leistung hin und schafft es bis ins Finale, wo er gegen Marcel Nguyen (37) und Mimi Kraus (40) antritt.

Instagram / dr.rick.aesthetify Dr. Rick und Dr. Nick, Schönheitschirurgen

Instagram / timkuehnel Yasin Mohamed und Tim Kühnel, Realitystars

