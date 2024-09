Dieser Promi holt den Sieg im "TV Total Turmspringen"-Einzel

Das TV Total Turmspringen flimmert nach zehn Jahren Pause wieder über die Fernsehbildschirme. Neben Gastgeber Sebastian Pufpaff (48) versuchen zehn weitere Stars, die Einzelwertung zu gewinnen. Am Ende kann sich Marcel Nguyen (37) durchsetzen. Nach einer starken Performance in der ersten Runde, erhält der ehemalige Kunstturner auch in Durchgang zwei eine Topwertung. Bis in das Finale hatten es außer ihm Mimi Kraus (40) und Sebastian Pufpaff geschafft.

Für zwei Stars war schon nach der ersten Runde Schluss. Sehr überraschend musste Andreas Toba (33) seinen Platz räumen. Der olympische Kunstturner spuckte vor seinem Sprung große Töne und verschätzte sich dann bei der finalen Drehung. Schlappe 21.00 Punkte erhielt der Profisportler für diesen Platscher. Auch Manni Ludolf (62) verabschiedete sich vor dem finalen Durchgang. Allerdings bezauberte er das Publikum mit seiner charmanten Art. Ein Fan schwärmte auf X: "Was für ein Megatyp ist Manni? Er ist zum Liebhaben."

Ein Star, der schon vor Beginn des Wettkampfes seine Hoffnungen auf den Sieg aufgeben musste, war Diogo Sangra. Bei einer seiner wenigen Trainingseinheiten verletzte sich der Temptation Island-Star. "Ich habe das Ganze unterschätzt, ich war nicht oft genug beim Training", gab er gegenüber Moderator Steven Gätjen (51) zu und fügte hinzu: "Ich habe es einmal versucht und da ist direkt mein Trommelfell geplatzt". Stattdessen sprang Kim Tränka für ihn ein und lieferte eine Superleistung ab. Die Kampfrichter würdigten seine Performance mit stolzen 82.25 Punkten.

Instagram / themarcelnguyen Marcel Nguyen, Turner

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Realitystar

