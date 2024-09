Keanu Reeves begeistert Fans mit überraschendem Pub-Besuch

Keanu Reeves (60) hat in einer englischen Kleinstadt-Kneipe der Hunger übermannt. Verschiedenen Medienberichten zufolge soll der Hollywoodstar im Februar vergangenen Jahres dem Pub The Robin Hood in Hertfordshire einen Besuch abgestattet und sich mit einer Portion Fish and Chips beglückt haben. Ein Foto, das das Lokal auf seinem Facebook-Profil teilte, zeigt den Matrix-Darsteller hinter der Bar zusammen mit dem Koch Scott Valentine. In der dazugehörigen Bildunterschrift beschrieb das Unternehmen das aufregende Erlebnis mit den Worten: "Heute hatten wir einen Überraschungsgast zum Mittagessen. Und was für ein netter Mann er war. [Wir] haben ihn gefragt, ob es für ihn in Ordnung wäre, Fotos mit den Küchenjungs zu machen." Auch die Fans sind von dem unvorhergesehenen Besuch begeistert: "Keanu ist einfach ein großartiger Mensch" und "Einer der nettesten und aufrichtigsten Menschen auf diesem Planeten. Ihr habt so viel Glück", lauteten nur einige der freudigen Kommentare.

Pub-Mitarbeiterin Laura Rolfe erklärte gegenüber Metro, dass der Kanadier das Lokal gegen 12:30 Uhr in männlicher Begleitung aufgesucht habe. An die Bestellung des Filmstars konnte sie sich noch ganz genau erinnern. "Er kam an die Bar und orderte ein Bier, Seafarers Ale, und ging dann einfach zur Ecke hinüber. Daraufhin bestellte er Fish and Chips und Nat's Shepherd's Pie", erklärte die Britin. Die englischen Nationalgerichte schienen dem 60-Jährigen und seinem Begleiter gut gemundet zu haben. Nachdem die Teller leer geputzt waren, soll der Schauspieler in die Küche marschiert sein, den Köchen die Hände geschüttelt, sie gelobt und ihnen damit den Tag versüßt haben, wie das Pub unter dem Schnappschuss im Netz weiter ausführt.

Warum sich Keanu in die Grafschaft Hertfordshire, etwa 20 km nördlich von London, verirrte, ist unklar. Medien zufolge soll er für die Disney+-Serie "Brawn: The Impossible Formula 1 Story" in Großbritannien gewesen sein. Derzeit steht der Schauspieler neben Keke Palmer (31) und Seth Rogen (42) für die Komödie "Good Fortune" vor der Kamera. Dort leistete sich der Publikumsliebling einen im wahrsten Sinne des Wortes schmerzhaften Fehltritt. Im Juli erklärte er in "The Late Show with Stephen Colbert", dass er einen Tanz gemacht habe, mit dem er seine Freude über das kalte Bad am Set ausdrücken wollte. Dabei habe sich sein Fuß an einer Ecke verfangen, wodurch sein anderes Bein unkontrolliert in den Boden gerammt worden sei. "Meine Patella, die Kniescheibe, zerbrach wie ein Kartoffelchip", schilderte der John Wick-Darsteller weiter. Seinen Humor hat er trotz alledem behalten, denn er ergänzte lachend weiter: "Comedy ist hart, Mann!"

Getty Images Keanu Reeves, Schauspieler

Getty Images Keanu Reeves, Filmstar

