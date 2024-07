Tollpatsch? So hat sich Keanu Reeves das Knie gebrochen!

Keanu Reeves (59) ist vor allem für seine draufgängerischen Rollen in Actionfilmen wie Matrix oder John Wick bekannt. Im vergangenen Januar stellte sich heraus, dass er im echten Leben jedoch nicht ganz so unkaputtbar zu sein scheint wie die Charaktere, die er spielt: Der Schauspieler wurde nämlich mit Krücken und einem Eisbeutel auf seinem Knie in Los Angeles gesichtet. Bei seinem Auftritt in der "The Late Show with Stephen Colbert" plaudert Keanu nun aus, wie es zu seiner unglücklichen Verletzung gekommen ist. "Bist du von Gebäude zu Gebäude gesprungen? Bist du mit einem Wagenrad über Rasierklingen gefahren? Wer hat dich angegriffen?", fragt Stephen Colbert (60) gespannt und scheint sich eine aufregende Story von seinem Gast zu erhoffen. "Niemand hat mich angegriffen", stellt Keanu mit kräftiger Stimme klar und fügt scherzhaft hinzu: "Der Unfall hat mich angegriffen!"

Keanu habe während der Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Good Fortune" – einer Komödie – einen Tanz gemacht, mit dem er seine Freude über das kalte Bad am Set ausdrücken wollte. Er habe den "Kältetanz" in einem Raum mit Teppichen gemacht, wobei sich sein Fuß an einer Ecke verfangen habe. Während seiner Erzählung steht der "Sonic the Hedgehog"-Darsteller auf und versucht, Stephen die Situation zu demonstrieren. Sein Fuß sei hängen geblieben, wodurch sein anderes Bein unkontrolliert in den Boden gerammt worden sei. "Meine Patella, die Kniescheibe, zerbrach wie ein Kartoffelchip", erzählt Keanu weiter und ergänzt lachend: "Comedy ist hart, Mann!"

Über Keanus neuen Streifen ist noch nicht besonders viel bekannt. Auch einen Starttermin für die Komödie gibt es bisher noch nicht. Was man jedoch schon weiß, ist, dass der Kanadier Seite an Seite mit Keke Palmer (30) und Seth Rogen (42) in einer der Hauptrollen zu sehen sein wird. Im Februar tauchten erste Schnappschüsse des "Knock Knock"-Darstellers bei den Dreharbeiten zu "Good Fortune" auf. Diese zeigen Keanu in einem unauffälligen beigefarbenen Trenchcoat – jedoch mit einem sehr skurrilen Accessoire: Auf seinem Rücken trägt der 59-Jährige weiße Engelsflügel.

Getty Images Keanu Reeves, Schauspieler

ActionPress Keanu Reeves im Engelskostüm

