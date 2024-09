Nähern sich Angelina und Brad Pitt nach Pax' Unfall nun an?

Pax Thien Jolie-Pitt (20) hat bei einem Fahrradunfall auf dem Los Feliz Boulevard in Los Angeles Ende Juli schwere Verletzungen erlitten. Der 20-Jährige kollidierte dabei mit einem anderen Fahrzeug und trug Verletzungen am Kopf und an der Hüfte davon. Trotz der langjährigen Spannungen und Rechtsstreitigkeiten zwischen seinen Eltern Brad Pitt (60) und Angelina Jolie (49) nach ihrer Trennung im Jahr 2016, scheint der Unfall das Eis zwischen den beiden etwas zum Schmelzen gebracht zu haben. Ein Insider verriet gegenüber In Touch, dass Brad "furchtbar aufgebracht" sei, aber auch "unglaublich dankbar, dass Pax aus dem Krankenhaus entlassen wurde und auf dem Weg der Besserung ist".

Nach dem Vorfall wurde Pax auf die Intensivstation gebracht und am 5. August aus dem Krankenhaus entlassen. "Es ist schwer, sich keine Sorgen über die langfristigen Auswirkungen der Rehabilitation zu machen", schildert die Quelle Brads Sicht weiter. Obwohl der Schauspieler nach der Scheidung angeblich von mehreren seiner Kinder entfremdet sei, gebe es nun Hoffnung auf eine Annäherung. Angelina und die Kinder seien optimistisch und bemüht, Pax' Genesung zu unterstützen.

Hinter den Kulissen hat sich Brad in den vergangenen Jahren stark verändert. Er sei seit mehreren Jahren trocken und seit der Scheidung ein anderer Mensch, erläutert der Insider. Trotz der schwierigen Umstände habe Angelina Brad nicht gänzlich ausgeschlossen und ihn in dieser schweren Zeit unterstützt. Dies könnte ein positiver Wendepunkt in ihren Beziehungen sein: "Es scheint, als hätten sie sich endlich beruhigt und mit den ganzen Schuldzuweisungen aufgehört. Viele Leute in ihrem Umfeld glauben, dass die beiden sich endlich zusammensetzen und über die Dinge reden können."

Getty Images Angelina Jolie und Pax Jolie-Pitt

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt

