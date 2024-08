Nach E-Bike-Unfall: Pax Jolie-Pitt wird weiterhin behandelt

Wie geht es Angelina Jolie (49) und Brad Pitts (60) Sohn Pax? Der 20-Jährige erholt sich derzeit von einem schweren Unfall, den er vor einem Monat mit einem E-Bike in Los Angeles hatte. Seine schweren Verletzungen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Mittlerweile geht es ihm aber wieder "okay", so verrät ein Insider gegenüber People: "Der Unfall ist nun schon einige Wochen her, aber er erholt sich noch immer und wird behandelt. Er fühlt sich unwohl und wird weitere Behandlungen benötigen." Pax habe aber großes Glück gehabt: "Es hätte viel schlimmer sein können, da er keinen Helm getragen hat."

Ein nahestehender Insider gab bekannt, dass Pax nach dem Unfall mehrere Tage auf der Intensivstation verbrachte. Auch wenn er das Krankenhaus mittlerweile verlassen hat, ist er noch nicht vollständig genesen. "Er hat komplexe Verletzungen erlitten und steht jetzt vor einem langen Weg der Genesung und Physiotherapie", erklärte die Quelle. Seine Geschwister unterstützen ihn intensiv, und Angelina war verständlicherweise besorgt, als sie von dem Unfall erfuhr. Allesamt päppeln ihn nun zu Hause wieder auf. Ein anderer Informant schilderte gegenüber OK! Magazine: "Er braucht eine Menge Schlaf, während er sich erholt, aber wenn er wach ist, ist die ganze Familie bei ihm, schaut Filme mit ihm und leistet ihm einfach Gesellschaft und sorgt dafür, dass er all seine Lieblingsspeisen hat".

Trotz der angespannten Familienverhältnisse hat auch Brad nach Updates von seinem Sohn gefragt, doch Pax will keinen Kontakt zu ihm. "Er möchte keine Genesungswünsche von seinem verzweifelten Vater", verriet eine Quelle gegenüber Daily Mail. Das verletzt den Hollywoodstar wohl sehr: "Brad weiß nicht, was er tun soll, weil es nichts gibt, was er tun kann oder darf. Es ist herzzerreißend." Seit der Trennung von Angelina haben fast alle der sechs gemeinsamen Kinder ein angespanntes Verhältnis zu ihrem Vater. Shiloh (18) hat kürzlich sogar ihren Nachnamen offiziell abgelegt und trägt nun nur noch den Nachnamen ihrer Mutter.

Getty Images Angelina Jolie und Pax Jolie-Pitt

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern

