Nicht im Juni: Janina Youssefian musste Hochzeit verschieben

Aufgeschoben ist bekanntermaßen nicht aufgehoben. Dieses Motto verfolgt offenbar auch Janina Youssefian (41)! Eigentlich wollten sie und ihr Partner sich schon längst das Jawort gegeben haben. Im Interview mit RTL verrät die TV-Bekanntheit nun, wieso sie noch nicht vor den Altar getreten ist: "Geplant war die Hochzeit auf Mallorca vor ein paar Wochen, aber das war viel zu warm. Daher haben wir es jetzt auf Ende September verschoben."

Gegenüber dem Sender plauderte Janina bereits vor Kurzem aus dem Nähkästchen und verriet, dass sie gleich in drei Ländern "Ja" sagen wird: "In Schweden, in Spanien und in Deutschland. Ich möchte die ganzen Realityshow-Kollegen nach Spanien einladen. In Schweden für seine Familie und Freunde. Und in Deutschland für meine Familie." Zuvor schwärmte Janina von ihrem romantischen Heiratsantrag gegenüber Bild. Demnach stellte ihr Partner die Frage aller Fragen bei einer Gondelfahrt in Venedig. "Mir blieb nur die Wahl, ins Wasser zu springen. Aber das war mir zu dreckig, also habe ich mich für den Ring entschieden", scherzte die 41-Jährige.

Viel ist über Janinas Verlobten bisher nicht bekannt. Gegenüber RTL kommt die Iranerin dann aber doch ins Quatschen und offenbart: "Ich kenne den eigentlich schon länger und witzigerweise habe ich ihn in Spanien kennengelernt und dann nach Jahren wiedergetroffen." Vor allem der facettenreiche Charakter ihres Verlobten habe es Janina angetan: "Er ist kreativ, sehr sympathisch, sehr lustig und gleichzeitig crazy."

Anzeige Anzeige

Instagram /janinayoussefian Janina Youssefian, TV-Star

Anzeige Anzeige

ActionPress Janina Youssefian im Januar 2024 in Berlin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Janinas Hochzeit wird im September stattfinden? Ja, ich bin da guter Dinge. Nee, sie wird die Hochzeit bestimmt erneut verschieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de