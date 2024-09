Diese Stars sind auf Janina Youseffians Hochzeit eingeladen

Schon ganz bald läuten bei Janina Youssefian (41) und ihrem Verlobten Andreas die Hochzeitsglocken. Im Mai dieses Jahres gab das Model bekannt, dass sie den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagen wird. Auf dem AEDT-Sommerfest konnte Promiflash exklusiv mit der Deutsch-Iranerin sprechen und hat nachgefragt: Welche bekannten Gesichter werden auf der Hochzeit der einstigen Dschungelcamp-Kandidatin zu sehen sein? "Ach, eigentlich alle, die ich kenne. Djamila Rowe (57) auf jeden Fall. Micaela Schäfer (40), Sarah Knappik (37) – da sind so viele Namen, Julian Stoeckel (37)", verrät sie im Interview.

Der Heiratsantrag von ihrem Andreas soll höchst romantisch gewesen sein. Dennoch gibt es da etwas, das Janina vorerst nur für sich behalten möchte, meint sie im Promiflash-Interview: "Der Antrag war eigentlich schön, das ist eine ganz lange Geschichte, aber das wollte ich noch nicht verraten." Im Gespräch mit Bild plauderte die TV-Bekanntheit dann aber doch aus dem Nähkästchen und meinte: "Er hat mir den Antrag ganz romantisch bei einer Gondelfahrt in Venedig gemacht." Damals scherzte sie: "Mir blieb nur die Wahl, ins Wasser zu springen. Aber das war mir zu dreckig, also habe ich mich für den Ring entschieden."

Für die anstehende Hochzeit – oder besser gesagt Hochzeiten – hat Janina schon große Pläne. Sie möchte nämlich gleich in drei verschiedenen Ländern "Ja" sagen: Sowohl in Spanien als auch in Schweden und Deutschland möchte Janina vor den Altar treten. Für die großen Tage hat sie bereits Vorkehrungen getroffen, wie sie dem gleichen Newsportal berichtete: "Ich habe mir von Promi-Zahnarzt Milan Michalides ganz weiße Veneers verpassen lassen. Passend zum Hochzeitskleid wird dann bei mir alles ganz in Weiß erstrahlen."

Anzeige Anzeige

Instagram /janinayoussefian Janina Youssefian, TV-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Janina Youssefian, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Janina einige Realitystars einladen wird? Ich finde es gut. Das sind ja auch ihre Freunde. Das hat einen komischen Beigeschmack, finde ich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de