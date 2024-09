Nur komische Männer? Michelle Monballijn bleibt lieber solo

Zuletzt sah man Michelle Monballijn bei Prominent getrennt gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Mike Cees. Auch nach ihrem Auftritt geht die Schauspielerin weiter als Single durchs Leben. Beim AEDT-Sommerfest gab sie gegenüber Promiflash ein paar absurde Dating-Storys zum Besten: "Mir sind so krasse Sachen passiert, das kannst du dir nicht vorstellen", beteuerte Michelle und legte los: "Penisbilder standen auf der Tagesordnung. Das hat mich richtig genervt. Nachrichten über Instagram, ob man mich mal 'du weißt schon was' kann. Wie stillos, was soll das?"

Einmal habe sie jemand abschleppen wollen – als sein Plan nicht aufgegangen sei, habe er sie auf Social Media blockiert. "Da bin ich lieber solo, ohne sche*ß. Die [Männer] kommen mit Ablehnung nicht klar", beschwerte sich die 45-Jährige. Die B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Bekanntheit ist der Meinung, dass sich ihr Dating-Leben in den vergangenen Jahren verändert hat: "Mir ist echt aufgefallen, dass es so schwer ist, das habe ich gar nicht für möglich gehalten." Den Grund dafür sieht die Blondine in ihrer Bekanntheit. "Ich sehe alle Menschen gleich, dann will ich eigentlich auch so behandelt werden, aber das passiert nicht mehr", stellte Michelle klar und fügte hinzu:"Wenn du Leute oder Männer kennenlernen willst, die sehen dich ganz anders. Sie kriegen Schiss, wenn sie dich googeln."

Die zweifache Mama heiratete im Jahr 2021 den neun Jahre jüngeren Realitystar Mike. Nach ihrer gemeinsamen Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars und einem öffentlichen Rosenkrieg zerbrach ihre On-off-Beziehung schließlich im Oktober vergangenen Jahres. Den Schlussstrich zog die Alles was zählt-Darstellerin, nachdem ein Seitensprung des ehemaligen Temptation Island-Verführers bekannt wurde. "Ich habe gar nichts bemerkt, weil wir waren auf einem tatsächlich guten Weg", erklärte sie damals gegenüber Promiflash.

Instagram / michellemonballijn Michelle Monballijn, Schauspielerin

RTL Michelle Monballijn und Mike Cees bei "Prominent getrennt" im Jahr 2024

