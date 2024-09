Prinz William kann seinem Bruder Harry "nicht verzeihen"

Aktuell sorgt das britische Königshaus wieder einmal für mächtig Furore: In wenigen Wochen erscheinen Prinz Harrys (39) Memoiren "Reserve" als Taschenbuch. Royal-Experten deuteten sein Verhalten als Friedensangebot, denn anders als bei der Erstveröffentlichung im Januar 2023, rührt der royale Aussteiger dieses Mal nicht die Werbetrommel. Einem scheint das aber egal zu sein: Harrys Bruder Prinz William (42)! Er könne seinem jüngeren Bruder "nicht verzeihen", dass er in seinen Memoiren, aber auch in Interviews und Dokus "seine Familie in den Schmutz gezogen" habe – das behauptete laut Mirror ein Freund der Geschwister.

Die Kälte zwischen den Brüdern wurde zuletzt bei der Beerdigung ihres Onkels Robert Fellowes (✝82) deutlich. Wie unter anderem Augenzeugen gegenüber The Sun berichteten, saßen die Söhne von König Charles III. (75) getrennt voneinander im hinteren Teil der Kirche. "William und Harry waren beide da, aber wir haben nicht gesehen, dass sie miteinander gesprochen hätten, und sie hielten Abstand", führte der Augenzeuge aus. Zuvor war man davon ausgegangen, dass Harry aufgrund des schlechten Verhältnisses zu seinem Bruder nicht zur Trauerfeier erscheinen würde.

Verwundert hätte es die Royal-Fans sicherlich nicht, denn erst vor wenigen Monaten schien der 39-Jährige absichtlich die Hochzeit seines guten Freundes Hugh Grosvenor (33) sausen zu lassen. "Harry hat vor ein paar Monaten eine 'Save The Date'-Karte erhalten, aber er hat Hugh angerufen und gesagt, dass es zu peinlich wäre, wenn er und Meghan (43) daran teilnehmen würden. Also hat er sich entschuldigt und Hugh hat es verstanden", verriet eine Quelle gegenüber Page Six. Und tatsächlich: Während William bei den Feierlichkeiten im Juni sogar als Platzanweiser fungierte, fehlte von Harry jede Spur.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, 2017 in London

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Williams Unmut verstehen? Ja, definitiv! Nein, eigentlich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de