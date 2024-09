Das ist Leas finale Entscheidung bei "Princess Charming"

Beim emotionalen Finale von Princess Charming musste Lea schweren Herzens entscheiden, welcher Kandidatin sie die letzte Kette überreichen möchte: Christine oder Maike. Zuerst wandte sie sich an Christine und erklärte ihr, dass sie sich mit ihr keine gemeinsame Zukunft vorstellen könne: "Für diese Reise muss ich dir die Kette leider abnehmen. Es hat für mich noch nicht komplett diesen romantischen Vibe, den es gebraucht hätte. [...] Ich habe die Zeit mit dir aber total genossen." Die 28-Jährige nahm die Abfuhr gelassen hin und wünschte der sichtlich emotionalen Princess alles Gute: "Ich fand die Zeit mit dir wundervoll und ich wünsche Maike und dir alles Gute. Ihr seid beide tolle Menschen."

Das Ausscheiden von Christine bedeutete jedoch nicht automatisch, dass Maike gewinnen würde. Die Princess erklärte Maike, dass sie sich eigentlich nichts mehr gewünscht habe, als mit ihr das "Liebescomeback des Jahres" zu feiern, doch der Fluchtinstinkt der Brünetten mache ihr Angst. "Ich sehne mich nach einem klaren 'Ja'. Mir ist klargeworden, dass ich nicht jeden Abend ins Bett gehen möchte, mit dem Gefühl, du könntest am nächsten Tag nicht mehr da sein. Deswegen muss ich dir die Kette leider abnehmen." Damit endete Leas Liebesreise ohne eine Gewinnerin.

Während Lea also leer ausging, kamen sich zwei der Kandidatinnen in der Villa näher und erlebten ihr ganz persönliches Liebesglück. Lucia und Seleya, die ursprünglich um das Herz von Lea kämpfen wollten, fanden während ihrer gemeinsamen Zeit in der Single-Villa zueinander. Nach ihrem Ausscheiden aus der Show konnten sie ihre Verbindung intensivieren und sind seither unzertrennlich. "Wir sind ein Paar. Du bist meine Freundin", verkündete Lucia voller Stolz im Podcast "Aftershow – der Reality-TV-Podcast". Ihre Partnerin ergänzte glücklich: "Wir sind tatsächlich schon in Thailand zusammengekommen!"

RTL Lea und Maike, Kandidatinnen von "Princess Charming" 2024

Instagram / revolucia_ Seleya und Lucia, Kandidatinnen von "Princess Charming" 2024

