Nach "Princess Charming": Lucia und Seleya sind ein Paar

Eigentlich wollten Lucia und Seleya bei Princess Charming um das Herz von Lea Hoppenworth kämpfen, doch während ihrer Zeit in der Single-Villa kamen sich die beiden immer näher. Für die Princess war das ein No-Go: Während Seleya freiwillig das Format verließ, schickte Lea Lucia in der aktuellen Folge während der Happy Hour nach Hause. Dennoch fanden die beiden ihr Happy End – und zwar miteinander! "Wir sind ein Paar. Du bist meine Freundin", freut sich die Yogalehrerin in dem Podcast "Aftershow – der Reality-TV-Podcast". Seleya verrät zudem: "Wir sind tatsächlich schon in Thailand zusammengekommen!"

Dass Lucia und Seleya so schnell den nächsten Schritt wagen, hatten sie nicht erwartet – denn aus ihnen wurde schon nach einer Woche ein Paar! "Ich bin jetzt nicht der Typ, der nach einer Woche in eine Beziehung steigt, um ehrlich zu sein", gesteht Seleya, woraufhin ihre Liebste zustimmt: "Ich auch nicht. Aber wenn man es fühlt, dann fühlt man es." "Ich bereue gar nichts. Es war so toll, als wir beide raus sind. [...] Wir hatten ein richtiges Freiheitsgefühl", resümieren die beiden die Zeit nach den "Princess Charming"-Dreharbeiten.

Dass es zwischen den beiden knistert, wurde in der RTL+-Show schnell deutlich. Nach einer wilden Partynacht in der Single-Villa kam es sogar zum Sex. Doch das mussten Lucia und Seleya schließlich auch der Princess beichten. "Ich habe dir das erste Einzeldate gegeben. Wenn du nicht für mich hier bist, warum sagst du es mir nicht. [...] Wenn du mehr Bock darauf hast, die Frauen in der Villa kennenzulernen, hast du hier nichts verloren", reagierte daraufhin Lea sauer. Die Princess hatte in der Show nicht nur Interesse an Seleya geäußert, sondern war auch Lucia während eines Übernachtungsdates ziemlich nahegekommen.

RTL Seleya und Lucia, "Princess Charming"-Teilnehmerinnen

RTL Seleya und Lea Hoppenworth von "Princess Charming"

