Megan McKenna steckt kurz vor der Geburt im Umzugsstress

Megan McKenna (31), bekannt aus der Reality-Show "The Only Way Is Essex", hat auf Instagram zuletzt ihre Frustrationen über ihre Schwangerschaft geteilt. Am Mittwoch postete die 31-Jährige ein Bild von sich, erschöpft auf dem Sofa liegend und mit der Hand das Gesicht bedeckend. Megan, die gemeinsam mit ihrem Verlobten, dem Football-Spieler Oliver Burke, ihr erstes Kind erwartet, erzählte ihren Supportern von den Herausforderungen der letzten Vorbereitungen. Sie schrieb zu ihrer Instagram-Story: "Drei Koffer sind gepackt. Eine riesige To-do-Liste zum Abarbeiten und eine große Packung Hummus-Chips."

Doch wofür packt die werdende Mama? Megan erklärte weiter, dass sie für ihren Umzug mit Oliver alles zusammenräumt: "Nein, das ist nicht meine Krankenhaustasche und nein, ich liege noch nicht in den Wehen. Ich packe, weil wir umziehen und es nicht gleich um die Ecke ist. Außerdem ist es nicht einfach mit so einem riesigen Bauch!" Megan und Oliver zieht es nach Deutschland, wie sie weiter in ihrer Story verriet. Demnach wird auch ihr Baby das Licht der Welt in der Bundesrepublik erblicken.

Megan, die nach einer künstlichen Befruchtung schwanger wurde, dokumentiert ihre anderen Umstände detailliert auf Social Media. So teilte sie nicht nur die Freuden, sondern auch die Herausforderungen der Schwangerschaft. Denn erst kürzlich ist ihr ein ziemliches Missgeschick beim Herumtollen mit ihrem Hund Daisy passiert. "Ich habe Daisy auf den Boden gesetzt und sie begann, in die entgegengesetzte Richtung zu laufen, sie war so aufgeregt nach dem Besuch beim Friseur und als ich ihr hinterherjagen wollte, fiel ich auf den Boden", erklärte die Beauty in einem Instagram-Clip. Die TV-Bekanntheit hatte aber Glück im Unglück und konnte sich noch abfangen. "Es hat trotzdem wehgetan", erinnerte sich die 31-Jährige.

Anzeige Anzeige

Instagram / meganmckenna Megan McKenna und Oliver Burke

Anzeige Anzeige

Instagram / meganmckenna Megan McKenna, TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Nachvollziehen, dass sie das etwas stresst? Ja, auf jeden Fall – vor allem, wenn man schwanger ist. Nein, sie soll es einfach etwas ruhiger angehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de