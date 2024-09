Stolzer Papa: Matthew McConaugheys Sohn gibt sein Filmdebüt

Matthew McConaugheys (54) Sohn Levi tritt in Papas Fußstapfen – denn der 16-Jährige spielt in dem Film "Way of the Warrior Kid" seine erste große Filmrolle. Wie Deadline berichtet, wird Levi Seite an Seite mit Hollywoodstar Chris Pratt (45) vor der Kamera der Romanverfilmung stehen. Laut dem Branchenmagazin soll der Teenager in dem Coming-of-Age-Streifen eine Nebenrolle spielen, aber es scheint Levis Einstieg in Hollywood zu sein. Papas Unterstützung hat er schon mal: Vor wenigen Tagen wurde Matthew bei einem Besuch am Set gesehen. Angeregt plauderte der "Interstellar"-Darsteller mit seinem Sohn und dem Regisseur.

Aber nicht nur Matthew unterstützt Levi bei seinem Weg zum Schauspieler – auch er selbst wurde maßgeblich von seinen Kindern beeinflusst. In einem Interview mit People betonte der Oscar-Preisträger, dass es sein Nachwuchs gewesen sei, der ihn zu einem besseren Schauspieler gemacht hat. "Ich weiß, dass ich durch meine Kinder ein besserer Künstler und ein besserer Schauspieler geworden bin, weil Kinder die Dinge immer zum ersten Mal sehen. Ihre Fragen sind unschuldig", erklärte Matthew. Auch im Geschichtenerzählen sei er mittlerweile geübter, so der 54-Jährige. Da einige seiner Kids noch nicht alt genug für seine Projekte seien, müsse er immer überlegen, wie er altersgerecht erzähle, was er am Tag gemacht habe.

Matthew ist Papa von drei Kindern. Zusammen mit seiner Frau Camila Alves (42) durfte er nicht nur Sohnemann Levi begrüßen, sondern auch seine Geschwister Vida (14) und Livingston (11). Ihr Familienleben halten die fünf aber bis auf ein paar Ausnahmen privat. Anfang Juli war es Zeit für eine solche Ausnahme, denn Levi feierte seinen 16. Geburtstag. Ein wichtiger Meilenstein im Leben eines Jugendlichen und Grund genug für Matthew, seinem Sohn bei Instagram eine liebevolle Nachricht zu widmen. Zu einer Fotomontage schrieb er die weisen Worte: "Sei du selbst. Wisse, wann du ja sagen sollst. Wisse, wann du nein sagen sollst. Wisse, wann du vielleicht sagen sollst. Sieh das Gute in anderen, auch wenn nicht jeder es dir gleichtut. Nimm dir Zeit. Genieße die Reise."

Getty Images Matthew McConaughey bei den Oscars 2024

Getty Images Matthew McConaughey und Camila Alves mit ihren Kids (v.l.n.r.) Levi, Livingston und Vida

