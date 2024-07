16. Geburtstag: Matthew McConaughey gratuliert Sohn Levi

Matthew McConaugheys (54) Sohn Levi feiert einen großen Meilenstein: Er ist jetzt 16 Jahre alt. Um diesen Anlass gebührlich einzuläuten, teilt der stolze Papa einen berührenden Clip von sich und seinem Sohnemann auf Instagram. Hinter die Aufnahmen legt der Schauspieler einen Audiotrack, den er offensichtlich selbst eingesprochen hat. Er erklärt seinem Sohn, dass er nun in das Alter kommt, in dem er auf eigenen Beinen stehen wird. "Ich und deine Mutter hoffen, dass wir unsere Arbeit so gut wie möglich gemacht haben. Du wirst uns nicht ewig als Sicherheitsnetz da draußen in der wunderbaren wilden Welt haben", schildert er. Dann gibt er seinem Ältesten einen Rat mit: "Geh einfach raus, genieße es."

Weiterhin wünscht der dreifache Vater seinem Sohn: "Sei du selbst. Wisse, wann du ja sagen sollst. Wisse, wann du nein sagen sollst. Wisse, wann du vielleicht sagen sollst. Sieh das Gute in anderen, auch wenn nicht jeder es dir gleichtut. Nimm dir Zeit. Genieße die Reise." Diese tiefgründigen Worte rühren auch die Fans des Schauspielers. "Ich liebe es, wie sehr du deine Familie liebst", schreibt ein User, während ein anderer meint: "Ich hätte diese Worte so gerne in meiner Jugend gehört. Levi wird sehr geliebt und das merkt man auch."

Matthew hat seine Kinder in den vergangenen Jahren nicht sehr oft im Netz gezeigt. Trotzdem betonte er auch in Interviews immer wieder, wie viel ihm seine Familie bedeutet. Erst im April dieses Jahres erklärte er im Gespräch mit People, wie ihn seine Kinder inspirieren. "Kinder zu haben, hat mich definitiv zu einem besseren Künstler und zu einem besseren Schauspieler gemacht", schwärmte er über seine Sprösslinge.

Getty Images Camila Alves, Matthew McConaughey und ihr Sohn Levi im April 2023

Getty Images Matthew McConaughey und Camila Alves mit ihren Kids (v.l.n.r.) Levi, Livingston und Vida

