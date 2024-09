Wird Prinz Harrys 40. Geburtstag Wendepunkt in seinem Leben?

Hat sich Prinz Harry (39) jetzt etwa doch anders entschieden? Der 40. Geburtstag des Royals steht bereits in den Startlöchern und könnte einen Wendepunkt für sein bisheriges Leben darstellen. Laut einem Insider der Mail on Sunday soll der Mann von Herzogin Meghan (43) seine Rückkehr ins britische Königreich bereits planen. Demnach habe Harry wohl enge Vertraute darum gebeten, ihm bei seinem Vorhaben zu helfen. Der zweifache Papa wolle das Verhältnis zu seinem Vater König Charles (75) wiederherstellen und sieht dafür einen Umzug von Kalifornien nach Großbritannien vor. Insider eines anderen Magazins meinen aber: "Alles Quatsch!"

Die Quellen von People seien über den Bericht des Newsportals mehr als "überrascht" gewesen. Demnach soll Harry mit seiner Familie ein glückliches und zufriedenes Leben in Übersee führen. Sie sehen keine royale Rückkehr des Rotschopfs in absehbarer Zeit. Was der 39-Jährige aber wohl wirklich planen soll, sind Besuche bei seinen Freunden in seinem Heimatland. Zudem möchte er näher mit seiner Wohltätigkeitsorganisation WellChild zusammenarbeiten, wie die Tippgeber wissen wollen.

Am 15. September wird Harry 40 Jahre alt, vor diesem Tag möchte er auf jeden Fall noch mit einer bestimmten Person Frieden schließen: Mit seiner Schwägerin Prinzessin Kate (42). "Harrys Geburtstag rückt immer näher und er hat darüber gesprochen, dass er sich vielleicht an Kate wenden könnte, weil er sie an solchen Meilensteinen wirklich vermisst", verriet ein Insider gegenüber OK! Magazine. Die Frau von Prinz William (42) habe ihrem Schwager bereits bei der Planung seines 30. Geburtstages geholfen. Harry wolle die dreifache Mutter außerdem gerne wiedersehen und sich nach ihrem aktuellen gesundheitlichen Zustand erkundigen, so der Tippgeber.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2023

Anzeige Anzeige

ActionPress / George Rogers Prinzessin Kate und Prinz Harry, 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Prinz Harry wird wegen seines 40. Geburtstages sein Leben umkrempeln? Ja, ich denke schon. Nein, auf gar keinen Fall! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de