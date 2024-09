Prinz Harry will vor seinem 40. Geburtstag Frieden schließen

Prinz Harry (39) nähert sich seinem 40. Geburtstag und es gibt Gerüchte über mögliche Friedensgespräche innerhalb der britischen Königsfamilie. Eine Quelle verriet gegenüber OK! Magazine, dass Harry erwägt, seine Schwägerin Prinzessin Kate (42) zu kontaktieren: "Harrys Geburtstag rückt immer näher und er hat darüber gesprochen, dass er sich vielleicht an Kate wenden könnte, weil er sie an solchen Meilensteinen wirklich vermisst. Sie hat bei der Planung seines 30. Geburtstags geholfen und er fühlt sich schlecht, dass sie nicht dabei sein wird und würde sie gerne wiedersehen und sehen, wie es ihr geht."

Trotz der einst sehr engen Freundschaft, die den royalen Rotschopf und die Prinzessin von Wales vor ihrem Zerwürfnis verband, soll Harry jedoch klar sein, dass eine Versöhnung mit ihr schwierig sei. "Aber er weiß, dass das nie passieren wird, denn Kate würde William nie hintergehen und sie bleibt den Royals treu", betont der Insider und räumt ein: "Es wäre ein völliger Schock, wenn sie Friedensgespräche führen würden, aber Harry hat immer noch das Gefühl, dass sich alle gegenseitig brauchen." Seine Frau Herzogin Meghan (43) soll von der Idee jedoch gar nicht begeistert sein: "Sie hat ihre Vorbehalte, weil sie gesehen hat, wie sehr Harry von ihnen verletzt wurde, aber wenn es das ist, was er wirklich will, dann würde sie ihm nicht verbieten, mit seiner Familie zu sprechen."

Die meisten familiären Turbulenzen fanden im Verborgenen statt, traten jedoch durch Harrys Biografie "Reserve" und ihre Netflix-Dokumentationen ins Rampenlicht. Die Sussexes äußerten schwere Vorwürfe gegen die königliche Familie, einschließlich rassistischer Bemerkungen über ihren Sohn Prinz Archie (5). Im Oktober werden seine Memoiren als Taschenbuchausgabe erneut herausgebracht – doch trotz vieler Spekulationen fügt Harry, wie Daily Mail berichtet, laut dem Verlag keine weiteren Kapitel hinzu. Möglicherweise könnte das ein Hinweis darauf sein, dass der royale Rotschopf weiterhin eine Versöhnung mit dem britischen Königshaus anstrebt.

ActionPress / George Rogers Prinzessin Kate und Prinz Harry, 2019

MEGA Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison

