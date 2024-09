Xenia Seebergs Sohn und Freund kommen nicht auf einen Nenner

Von außen betrachtet führt Xenia Seeberg (57) ein tolles Leben. Sie lebt an einem Urlaubsort, ist stolze Mutter ihres Sohnes Philip-Elias und hat in Arne Langaskens ihr Liebesglück gefunden. Nichtsdestotrotz bereitet der Goodbye Deutschland-Bekanntheit eine Sache große Kopfschmerzen: Philip und Arne verstehen sich nicht besonders gut. Im Interview mit RTL verrät Xenia, dass ein gemeinsamer Urlaub das Verhältnis der beiden Streithähne verbessern sollte. "Wir haben gerade sehr viele Wochen zusammen verbracht, aber leider brauchten wir das kühlende Wasser des Pools, um die erhitzten Gemüter etwas abzukühlen", erzählt die TV-Bekanntheit und ergänzt: "Es ist nach wie vor sehr starker Seegang."

Ganz aufgegeben hat die Schauspielerin ihre Hoffnung auf Versöhnung zwar noch nicht, allerdings weiß sie genau, auf wessen Seite sie stehen würde, falls sie sich eines Tages zwischen den beiden Männern in ihrem Leben entscheiden muss. "Phili wird für mich immer die erste Geige spielen", stellt Xenia eindeutig klar. Nach dem Urlaub rückt die Disharmonie nun fürs Erste wieder in den Hintergrund, denn der Fokus der kleinen Familie liegt aktuell auf einem anderen Thema: "Ich weiß nur, dass das Wichtigste, was jetzt gerade ansteht, ist den richtigen Studienplatz für Phili zu finden."

Der mittlerweile 19-jährige Philip-Elias, liebevoll Philias genannt, wurde früher wegen seiner unterdurchschnittlichen Körpergröße gemobbt. Das Mutter-Sohn-Gespann verbrachte im Jahr 2020 einige Zeit in Thailand, wo Xenias Spross bei einer Ayurveda-Kur förmlich aufgeblüht ist. Im Anschluss daran sei Philip-Elias ganze zehn Zentimeter gewachsen, wie Xenia in einem Interview mit Bild berichtete. Xenia entschied sich schließlich aufgrund der Wachstumsstörungen ihres Sohnes nach Südostasien auszuwandern und einen Neustart zu wagen.

Instagram / xenia_seeberg "Goodbye Deutschland"-Star Xenia Seeberg und ihr Partner Langaskens

Instagram / xenia_seeberg Philip-Elias Martinek mit seiner Mutter Xenia Seeberg, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheiten

