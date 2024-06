Xenia Seebergs Sohn Philip und ihr Partner haben oft Krach

Xenia Seeberg (57) wanderte mit ihrem Sohn Philip-Elias Martinek vor einigen Jahren nach Thailand aus. Dort lernte sie Arne Langaskens kennen und lieben. Zwischen den beiden wichtigsten Männern in ihrem Leben läuft es aber wohl nicht so harmonisch wie gewünscht. Das verrät die Goodbye Deutschland-Bekanntheit gegenüber Bild. "Es ist leider so, dass Arne und Philias sich nicht so gut verstehen. Das war sehr schnell klar. [...] Deswegen knallte es halt schon häufiger", merkt sie an.

Für ihren Sohn sei es schwer gewesen, einen neuen Partner an der Seite seiner Mutter zu akzeptieren. Xenia reflektiert: "Für Phili war es auch ungewohnt, dass ein neuer Mann in meinem Leben ihm vorschreiben wollte, was er zu machen hat. Und wenn der neue Mann mir sagte, was er für richtig hielt, hat Phili sich eingemischt." Doch nicht nur dem Teenager falle die Umstellung alles andere als leicht, auch Arne müsse mit einer Tatsache klarkommen: "Ich glaube, es ist schwer für einen neuen Partner an meiner Seite, den Stellenwert meines Sohnes zu akzeptieren. Der Partner wird neben meinem Sohn immer die zweite Geige bei mir spielen."

Dass der Jugendliche ihr Ein und Alles ist, bewies Xenia bereits vor einigen Jahren. Damals entschied sich die 57-Jährige aus Liebe zu Philip-Elias, nach Thailand zu ziehen. Da der Schüler aufgrund seiner Größe gemobbt worden war, wagte seine Mutter einen Neuanfang in Asien. "Wir waren von Januar bis März zu einer Ayurveda-Kur in Thailand. Danach hatte Philias einen Wachstumsschub. Er ist in den letzten acht Monaten zehn Zentimeter gewachsen. Jetzt ist er 1,56 m groß", erklärte sie gegenüber dem Boulevardblatt.

