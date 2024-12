TV-Star Xenia Seeberg macht Krankheit und Trennung publik

Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit Xenia Seeberg (57) geht momentan durch eine schwere Zeit. Am Mittwochabend berichtete die Schauspielerin im Gespräch mit dem Berliner Kurier von schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen. "Gesundheitlich geht es mir gerade nicht so gut", gestand die 57-Jährige traurig und ging weiter ins Detail: "Ich habe ein größeres Nebennierenproblem. Dadurch wird ein Hormon ausgeschüttet, das nicht in den Körper gehört, das heißt Aldosteron." Mit der Konsequenz: Xenia leidet unter ständigem Durst und Bluthochdruck.

Auch in Sachen Liebe läuft es für die TV-Bekanntheit alles andere als gut. "Ich habe die Beziehung im Herbst beendet", machte Xenia im Gespräch mit der Zeitung ein weiteres Geständnis. In ihrer neuen Wahlheimat Thailand lernte sie vor wenigen Jahren ihren Partner Arne Langaskens kennen und lieben. Dieser geriet jedoch immer wieder mit Xenias Sohn Philip-Elias Martinek aneinander. Der Konflikt zwischen den Männern in ihrem Leben wurde für die Schauspielerin irgendwann zu viel – und Xenia zog den Schlussstrich: "Das ging für mich nicht. Mein Sohn ist mir immer viel wichtiger. Ich kann nicht darüber hinwegsehen, wenn jemand mein Kind beleidigt."

Gegenüber der Berliner Zeitung legt Xenia erschreckende Details offen. Zwischen ihrem Ex-Partner und ihrem Sohn seien "Beleidigungen der übelsten Art" gefallen. Deshalb sei es ihr auch nicht wirklich schwergefallen, die Beziehung schlussendlich zu beenden. "In dem Moment fiel mir das überhaupt nicht schwer", erinnerte sie sich. Für die Reality-Darstellerin sei einfach eine Grenze überschritten worden: "Manches kann man nicht rückgängig machen, und man kann auch nicht vergessen, was gesagt wurde. Da macht das Herz dann die Klappe zu und schlägt zur Abwechslung mal nur für meinen Sohn, meine Mutter und für mich."

Instagram / xenia_seeberg "Goodbye Deutschland"-Star Xenia Seeberg und ihr Partner Langaskens

Getty Images Xenia Seeberg und ihr Sohn Philip-Elias Martinek im Juni 2024

