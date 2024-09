"Beauty & The Nerd"-Salvo streitet sich mit Kim ums Bett

Bei Beauty & The Nerd eskaliert direkt der nächste Streit: Nachdem Linda (29) und Pierre die Show in der vierten Folge noch vor dem großen Umstyling verlassen mussten, verspricht der Mittelalter-Nerd Kim Virginia (29) und Collin sein Kingsize-Bett. Damit will sich Salvatore aber nicht abfinden. "Leute, Pierre war es ein Anliegen, dass wir das Kingsize-Bett übernehmen. Macht es euch was aus, wenn wir da einziehen?", fragt Kim in die Runde. "Ja, macht es mir", grätscht Salvo dazwischen und fügt hinzu: "Du wirst das nicht haben, weil ich das nehme."

Dass das der letzte Wunsch des ausgeschiedenen Nerds war, kann Salvo einfach nicht glauben. "Pierre wird das nicht sagen, auf gar keinen Fall", kritisiert der Ex von Christina Dimitriou (32) und erklärt: "Weil Linda das niemals gewollt hätte, dass ihr nach ihrem Auszug das Bett von Kim genommen wird." Später wird in der großen Runde weiter diskutiert. Auch hier artet der Streit wieder aus. "Du bist auf jeden Fall die größere Prinzessin, das passt zu dir", wirft Kim ihrem Widersacher an den Kopf und fügt hinzu: "Und jetzt hast du das Zimmer, ich freue mich sehr für dich."

Tatsächlich schnappt sich der 30-Jährige das Bett. Doch er hat die Rechnung ohne seine Nerdin Joelle gemacht. Die 21-Jährige fühlt sich nicht wohl in Salvos Nähe und möchte nicht mit ihm in dem Extra-Zimmer schlafen. "Ich habe auf dieses Affentheater keinen Bock, das ist mir einfach zu nervig", beschwert sich Joelle im Einzelinterview und wittert Konsequenzen: "Ich fliege doch in der nächsten Runde wegen ihm raus."

Kim Virginia Hartung bei "Beauty & The Nerd"

Joelle, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

