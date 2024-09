Vor Umstyling: Dieses "Beauty & The Nerd"-Team scheidet aus

Bei Beauty & The Nerd wird weiter aussortiert! In der aktuellen Folge muss erneut ein Team sein Bett räumen. Welche Beauty und welcher Nerd gehen müssen, entscheiden dieses Mal zwei Mitstreiter: Salvatore und seine Teampartnerin Joelle. Denn der Realitystar und die Anime-Liebhaberin konnten sich in der zuvor gezeigten Challenge den ersten Platz sichern, weshalb sie nun eines der zwei letztplatzierten Paare herauswerfen müssen. Salvatore und Joelle haben die Wahl zwischen Shelly und Sam oder Linda (29) und Pierre. Nach einem emotionalen Gespräch entscheiden sich Salvo und Joelle für das letztere Paar. Die Villa verlassen müssen also Linda und Pierre.

Für Salvatore ist die Entscheidung offensichtlich alles andere als leicht. Immer wieder bricht die Reality-TV-Bekanntheit in Tränen aus. Auch während der Verkündung bleibt es höchst emotional. "Ich muss an uns denken, an unser Team", beginnt Salvo seine Ansprache und führt weiter aus: "Pierre, ich würde dir das gönnen. Du bist ein guter Junge." Pierre sieht das Ganze sportlich. Mehrfach betont er, dass er die Entscheidung verstehen kann und "alles gut" sei. Wenn es nach dem einstigen Temptation Island-Teilnehmer gegangen wäre, hätte er Kim Virginia (29) nach Hause geschickt, die von dieser Aussage überhaupt nicht begeistert ist. "Richtiger Fake-Dude. Für mich ein absoluter Waschlappen, in allem, was er macht", kommentiert die Beauty das Geschehen im Einzelinterview.

Dass Linda und Pierre die Villa verlassen müssen, ist aus strategischer Sicht nicht unklug. Immerhin gewann das Duo bisher beinahe jedes Spiel. Vor den beiden mussten bereits drei weitere "Beauty & The Nerd"-Paare die Bildfläche räumen: Nelly und Mike, Christin (28) und Daniel sowie Vanessa und Kris. Aktuell kämpfen also noch vier Paare um den Sieg und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

ProSieben Salvatore Vassallo bei "Beauty & The Nerd" im Jahr 2024

ProSieben Pierre und Linda-Caroline Nobat bei "Beauty & The Nerd" im Jahr 2024

