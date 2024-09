Neues Schuljahr: Jessica Simpson teilt süßes Familienfoto

Ab sofort müssen die Kinder von Jessica Simpson (44) wieder die Schulbank drücken. Zum Beginn des neuen Schuljahres teilt die "I Wanna Love You Forever"-Interpretin eine Bilderreihe mit ihren Sprösslingen Ace Knute (11), Birdie Mae (5) und Maxwell Drew (12) auf Instagram. In der Bildbeschreibung versucht Jessica, in Worte zu fassen, wie stolz sie auf das Trio ist. "Maxwell, Ace und Birdie, ihr bringt eure Mama mit eurem Lächeln und eurer Begeisterung zum Strahlen! Macht weiter so und bleibt euch in diesem neuen Schuljahr bei jedem Schritt treu!", schwärmt die Sängerin und ergänzt: "Ich bin so stolz auf euch alle, dass ihr euer Licht leuchten lasst, sodass auch andere das Leuchten spüren."

Jessicas Follower scheinen ganz entzückt von den Schnappschüssen zu sein. "Die niedlichste Familie auf Instagram. Ich liebe es!", schreibt ein Nutzer begeistert in die Kommentarspalte unter der Slideshow. Andere heben hervor, wie groß Jessicas Kinder bereits geworden sind und entdecken auch die eine oder andere Parallele zu ihren Eltern: "Dein Sohn Ace und die kleine Birdie sind deine Zwillinge. Und Maxwell sieht aus wie ihr Vater." Einige sind jedoch nicht ganz so erfreut über den Beitrag der 44-Jährigen. Da der Name der Schule auf den Uniformen der Kinder erkennbar ist, fordern viele, dass Jessica diesen unkenntlich machen soll, um ihre Kleinen zu beschützen.

Der Vater der Kinder und Jessicas Ehemann ist der Musiker Eric Johnson (44). Die "Sweetest Sin"-Interpretin und der Gitarrist gehen bereits seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. 2010 wurde aus Jessica und Eric ein Paar. Nur wenige Monate später gaben die beiden ihre Verlobung bekannt. Nach zwei gemeinsamen Jahren begrüßte das Paar ihr erstes gemeinsames Baby Maxwell Drew auf der Welt. Bereits ein Jahr später folgte Söhnchen Ace Knute. Im Juli 2014 gaben sich Jessica und Eric schließlich das Jawort und krönten ihr Familienglück im Jahr 2019 mit Baby Nummer drei.

Instagram / jessicasimpson Maxwell Drew, Birdie Mae Johnson und Ace Knute im September 2024

Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson

Was haltet ihr von Jessicas Familienfotos zur Schuljahresanfang? Ich finde sie total süß. Gerne mehr davon! Na ja, den Namen der Schule hätte sie wirklich unkenntlich machen können.



