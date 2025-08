Ehe-Aus nach zehn Jahren: Jessica Simpson offen über Fehler

Jessica Simpson (45) hat das Ende ihrer Ehe mit Eric Johnson (45) bestätigt. Nach zehn Jahren Beziehung ist die Sängerin und dreifache Mutter nun offiziell getrennt von ihrem Mann, mit dem sie die Kinder Maxwell, Ace und Birdie großzieht. In einem Interview mit dem Magazin Parade sprach sie erstmals offen über die Trennung, die für sie überraschend kam. Sie erklärte, dass beide Fehler in der Beziehung gemacht hätten und betonte, wie wichtig es war, trotz allem mit Liebe statt mit Bitterkeit auf die schwierige Zeit zu reagieren. "Wenn ich nicht durch ihre Fehler lieben kann, wie kann ich dann durch meine eigenen lieben?", so Jessica.

Die Powerfrau zeigt sich entschlossen, nach vorne zu blicken. In Nashville, wo sie sich nach der Trennung auf ihre Musik konzentriert hat, fand sie neuen Halt. Erst im März veröffentlichte sie eine EP namens "Nashville Canyon, Part 1". Eine Fortsetzung soll im September folgen. Sie nutzt die Musik, um ihre Gefühle zu verarbeiten, und beschrieb ihrem Interview zufolge diese Phase als "eine unerwartete Lebensveränderung". Trotz aller Verwirrung und des Schmerzes während der Aufnahmezeit ließ sie sich nicht unterkriegen. Ihr Fokus liegt nun darauf, stark zu bleiben – für sich selbst, ihre Kinder und ihren Ex-Partner. Jessica erklärte: "Ich musste einen Platz finden, an dem ich Gnade und Mitgefühl für die Situation haben kann."

Die Sängerin, die einen festen Platz in der Popkultur innehat, hat in ihrer Karriere bereits viele Wandlungen durchgemacht – von der Musikerin zur Unternehmerin und Mutter. Trotz der Herausforderungen der letzten Monate bleibt sie optimistisch. Jessica glaubt fest daran, dass alles im Leben einen höheren Sinn hat. "Die Wahrheit macht frei", betonte sie, und genau daran hält sie fest. Mit ihrer ansteckenden Lebensenergie und ihrem unerschütterlichen Glauben daran, dass selbst aus schwierigen Zeiten etwas Gutes entstehen kann, setzt sie ein inspirierendes Beispiel für viele andere. Auch in früheren Interviews zeigte sich Jessica als starke Persönlichkeit, die immer wieder einen Weg findet, sich neu zu erfinden.

Getty Images Jessica Simpson, Schauspielerin

Getty Images Sängerin Jessica Simpson und Ex-Sportler Eric Johnson

Getty Images Jessica Simpson im März 2013