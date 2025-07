Guter Küsser: Darauf legt Jessica Simpson beim Daten Wert

Jessica Simpson (45) ist wieder bereit, sich ins Datingleben zu stürzen! In der Sendung "Today With Jenna & Friends" am Mittwoch, dem 23. Juli, sprach die 45-jährige Sängerin über ihre neue Lebensphase nach der Trennung von Ehemann Eric Johnson (45) Ende vergangenen Jahres. Auf die Frage der Moderatorin Jenna Bush Hager, ob sie sich für ein Date verkuppeln lassen würde, reagierte Jessica prompt: "Bitte!" Die ehemalige Reality-TV-Darstellerin erklärte, dass sie bereit sei, jemanden kennenzulernen, aber auch genaue Vorstellungen davon habe, was ihr zukünftiger Partner mitbringen sollte. Besonders wichtig sei ihr, dass dieser ein selbstbewusstes Auftreten hat – ohne dabei arrogant zu sein. Und eine Sache sei für sie unverzichtbar: "Er muss ein sehr guter Küsser sein."

Während des Gesprächs ließ Jessica durchblicken, dass sie großen Wert auf Unabhängigkeit lege und diese auch in ihrer neuen Beziehung bewahren möchte. "Ich brauche keinen Partner, der mich immer unterstützt. Die Unabhängigkeit, die ich jetzt habe, möchte ich beibehalten und gleichzeitig jemanden finden, dem ich etwas geben kann", erklärte die dreifache Mutter. Auch wenn bereits zwei Ehen der Musikerin gescheitert sind, betonte sie ihre Leidenschaft für die Liebe: "Ich habe viel zu geben." Obwohl sie nicht plane, ein drittes Mal zu heiraten, sei sie offen für neue Verbindungen. Mit Optimismus blicke sie in die Zukunft und hoffe, einen Partner zu finden, mit dem sie ihre Unabhängigkeit bewahren und gleichzeitig Liebe teilen kann.

Jessica gab zudem Einblicke in ihre musikalische Verarbeitung der Trennung. Besonders der Song "Leave" auf ihrem jüngsten Album verkörpere die Gefühle, die sie nach der Trennung durchlebt habe. "Das ist eine Hymne für jeden, der Liebeskummer hat", erklärte sie. Die Sängerin hat bereits zuvor bewiesen, wie sie persönliche Höhen und Tiefen in ihrer Kunst verarbeitet. In ihrer Autobiografie "Open Book" berichtete sie offen über Herausforderungen in ihrem Leben. Während die Ehe mit Eric vorbei ist, bleiben ihre drei Kinder Maxwell, Ace und Birdie im Mittelpunkt ihres Lebens, wie Jessica immer wieder betont.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Simpson, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Simpson, Februar 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson mit ihren Kindern Ace Knute, Birdie Mae und Maxwell Drew im September 2024