Eric Johnson (41) vergöttert seine Jessica Simpson (40) immer noch wie am ersten Tag! Im November 2010 verlobte sich das Paar nach nur wenigen Monaten Beziehung. Erst vier Jahre später wurde allerdings geheiratet. Am Tag ihrer Trauung hatten die Turteltauben sogar schon zwei gemeinsame Kinder: Töchterchen Maxwell Drew (9) und Sohnemann Ace Knute (8). Im März 2019 krönte dann Nesthäkchen Birdie Mae (2) das Liebesglück. Inzwischen feiern Jessica und Eric schon ihren siebten Hochzeitstag. Zu diesem Anlass teilte der ehemalige NFL-Spieler rührende Worte im Netz.

"Jessica, ich liebe dich. Sieben Jahre Ehe und du bringst mich immer noch so sehr zum Lachen wie am ersten Tag", schrieb der 41-Jährige via Instagram zu einem Foto der Sängerin als Braut und verriet, den Meilenstein schon am Tag zuvor gebührend gefeiert zu haben. "Unsere Kinder haben uns so viel Freude gebracht und sie könnten kein größeres Glück haben, als solch eine mächtige, einzigartige und wundervolle Mama zu haben", schwärmte der einstige Footballspieler von der Mutter seiner Kinder.

Erst im Mai feierte das Paar seinen Jahrestag. Auf elf gemeinsame Jahre blicken Jessica und Eric bereits zurück – und es war sogar Liebe auf den ersten Blick. "Ich wusste schon bei unserem ersten Treffen, dass es Schicksal ist", schrieb die Blondine im Netz und beteuerte ihre ewige Liebe.

Getty Images Jessica Simpson mit Eric Johnson und ihren Kindern Ace und Maxwell im November 2014

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson mit ihrer Familie

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson und Eric Johnson, Ehepaar

