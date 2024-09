Calvin Kleinen ist Markenbotschafter der Venus-Messe 2024

Man kennt ihn als Frauenheld und Reality-TV-Star. Seit ein paar Jahren feiert er auch als Rapper Erfolge. Nun will sich Calvin Kleinen (32) wohl auch in der Erotik-Welt einen Namen machen: Laut einer Pressemitteilung der Venus Berlin wird er in diesem Jahr als offizieller Markenbotschafter auf der internationalen Fachmesse für Erotik am Start sein. "Die Venus und ich haben dasselbe Hobby. Ich bin ein offener Typ und stehe in gewisser Weise auch für Sex", heißt es darin von Seiten des "Sophia"-Interpreten.

Bei Meet and Greets sowie Autogrammstunden soll der 32-Jährige dort vor allem über ein Thema informieren: Der ehemalige Temptation Island-Kandidat wird in die Rolle des "Safer-Sex-Botschafters" schlüpfen. Dass Calvin selbst kein Kind von Traurigkeit ist, stellte er bereits in zahlreichen Shows unter Beweis. Dieser Tatsache sei sich der Entertainer auch selbst bewusst: "Ich war immer jemand, der gerne ausprobiert hat und dabei für Schlagzeilen sorgte." Inzwischen wisse er aber, wie wichtig es sei, auf seine Gesundheit und die der anderen zu achten: "Deshalb mein Appell: Leute, benutzt immer Kondome."

Zuletzt sah man den Musiker als Kandidaten der diesjährigen Staffel von Kampf der Realitystars. Dort konnte der Aachener besonders überzeugen und holte sich sogar den Sieg – inklusive des Preisgeldes von stolzen 40.000 Euro. Mit diesem Titel gilt er nun als der König des deutschen Reality-TVs. Hat er damit den Höhepunkt seiner TV-Karriere, die er 2019 startete, erreicht? Ob man Calvin noch in weiteren Shows sehen wird, ist aktuell nicht bekannt. "Es wird, ehrlich gesagt, langsam nicht mehr mein Ding", gestand der Musiker im Interview mit RTL.

Anzeige Anzeige

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im April 2024

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Aleks Petrovic, Christoph Oberheide, Cathy Hummels und Calvin Kleinen bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Calvin als Botschafter für die Venus? Das passt unglaublich gut. Na ja, ich sehe ihn nicht dieser Rolle. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de