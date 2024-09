Eiskalt: Prinz Harry lehnte Klärungsgespräch mit William ab

Die Beziehung zwischen Prinz William (42) und Prinz Harry (39) ist weiterhin an einem absoluten Tiefpunkt – und das, obwohl es in der Vergangenheit wohl Anzeichen der Versöhnung gab. Wie der Journalist Valentine Low in seinem Buch "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown" schreibt, habe der britische Thronfolger versucht, das angespannte Verhältnis durch ein Klärungsgespräch aufzulockern. Sein jüngerer Bruder soll das Angebot allerdings mit einer unterkühlten Textnachricht abgelehnt haben: "Komme nicht". Seine Abweisung soll laut dem Royal-Autor einen bestimmten Grund gehabt haben: "[Harry] war so besorgt, dass Williams Team den Besuch an die Presse weitergeben würde, sodass er seinen Bruder lieber nicht sehen wollte."

2019 erfuhr die Öffentlichkeit erstmals von dem zerrütteten Verhältnis zwischen den royalen Brüdern, als Harry während einer Südafrika-Tour offen zugegeben hatte, dass er und seine Frau Meghan (43) mit den Anforderungen des royalen Lebens kämpfen würden. Nach der Ausstrahlung des Interviews soll William dann versucht haben, ein Treffen mit seinem jüngeren Bruder zu arrangieren. Laut dem Autor soll die verpasste Gelegenheit zur Versöhnung das Umfeld der britischen Königsfamilie "zutiefst enttäuscht" haben.

Die Spannungen zwischen William und Harry begannen Berichten zufolge aber bereits vor seiner Hochzeit mit Meghan. Diese verschärften sich nach dem Tod der Queen (✝96), als der Rotschopf in seinen Memoiren "Reserve" und seiner Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" schwere Vorwürfe gegen seinen älteren Bruder erhob. Unter anderem beschuldigte er William, ihn körperlich angegriffen zu haben.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games 2023

