Adrenalinjunkie? Jared Leto klettert an Berliner Hotelwand

Was Jared Leto (51) sich nur dabei gedacht? Der Hollywoodstar hat bekanntermaßen viele Talente. Mit seiner Band Thirty Seconds to Mars ist er seit vielen Jahren erfolgreich unterwegs. Und mittlerweile ist er auch ein gefragter Schauspieler. Für seine Performance in dem Drama "Dallas Buyers Club" bekam er 2014 sogar den Oscar in der Kategorie "Bester Nebendarsteller". Und jetzt stellt Jared sein Talent im Klettern an einem Berliner Hotel unter Beweis.

Da staunten die Fußgänger in Berlin-Mitte vergangenen Dienstag nicht schlecht, als Jared sich an der Fassade des Hotel de Rome am Bebelsplatz hochschwang. Bei Twitter kursiert das Beweisvideo, wie der US-Amerikaner behände und vor allem ungesichert die Hotelwand erklomm. Etwa drei bis vier Meter soll er bis zu einer Fensternische geklettert sein und dann wieder runter. Mit dabei war wohl auch der TikTok-Star Younes Zarou (25), mit dem Jared gleich mehrere Videos in der Nähe des Hotels gedreht haben soll.

Ganz allein ist Jared aber wohl nicht nach Berlin gereist. Schon länger wird spekuliert, ob er das Model Thet Thinn datet. Mit ihr war der 51-Jährige nun auch auf den Straßen der deutschen Hauptstadt gesichtet worden. Sonderlich vertraut hatten sie auf den Fotos aber nicht gewirkt. Doch dass sie sich zusammen gezeigt hatten, hatte die Gerüchteküche ordentlich angeheizt.

Getty Images Jared Leto bei der "Morbius"-Premiere in Berlin

Panama Pictures Younes Zarou im März 2023 in Köln

Getty Images Jared Leto, Schauspieler

