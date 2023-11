443 Meter: Jared Leto erklimmt das Empire State Building!

Jared Leto (51) ist wohl ein regelrechter Adrenalinjunkie! Der 30 Seconds to Mars-Frontmann sorgte bereits im Sommer mit einer waghalsigen Aktion für Schlagzeilen: Im Juni kletterte der US-amerikanische Musiker die Fassade eines Hotels in Berlin hinauf – und das ganz ohne Sicherungsseile. Jetzt wagt sich der Hottie erneut in schwindelerregende Höhen: Jared erklimmt das bekannte Empire State Building in New York City!

Diese Aufnahmen zeigen den 51-Jährigen an der Fassade des Wolkenkratzers: Jared ist am Freitagmorgen alle 102 Stockwerke sowie die Antenne auf dem Dach des Wahrzeichens hinaufgeklettert – insgesamt misst das weltbekannte Gebäude eine Höhe von sage und schreibe 443 Metern. Bei diesem Kletterausflug hängt der "House of Gucci"-Darsteller diesmal aber anders als in Berlin an mehreren Sicherheitsseilen.

In der US-amerikanischen Fernsehshow "Today" äußert sich Jared nach der Aktion zu seinen Beweggründen. "Ich habe schon immer eine Faszination für das Empire State Building gehegt und ich klettere total gerne", betont der Sänger. Der Weg nach oben sei aber sehr herausfordernd für ihn gewesen.

Jared Leto, Schauspieler

Jared Leto an der Fassade des Empire State Buildings, November 2023

Jared Leto im Februar 2022 in Santa Monica

