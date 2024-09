"Miesmuschel": Kaulitz-Brüder lachen über Thomas Gottschalk

Die Kritik von Thomas Gottschalk (74) an Tom Kaulitz (35) und Bill Kaulitz (35) ist auch an den berühmten Zwillingen selbst nicht vorbeigegangen. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" äußern sie sich zu den abfälligen Kommentaren des Kult-Moderators. Die Musiker nehmen seine Aussage aber mit einer guten Prise Humor. "Das fand ich so gut, darüber habe ich mich kaputt gelacht", amüsiert sich Bill, während Tom lachend hinzufügt: "Er ärgert sich insgesamt über alle und jeden. Und er ist einfach eine Miesmuschel."

An den 35-Jährigen scheinen die scharfen Worte des ehemaligen Wetten, dass..?-Moderators einfach abzuprallen. Vergangenen Monate lästerte der nämlich gemeinsam mit seinem Podcast-Kollegen Mike Krüger (72) in "Die Supernasen" mies über die Tokio Hotel-Stars ab. "Da beschweren die sich und sind völlig fertig, dass sie fünf Monate auf Tournee waren und völlig kaputt nach Hause kommen", echauffierten sich die beiden TV-Bekanntheiten. Für die über 70-Jährigen seien die "Durch den Monsun"-Interpreten das Spiegelbild der jüngeren Generation: "Wir wollen natürlich, dass die nächste Generation Spaß am Leben hat und wir wollen, dass es allen gut geht. Aber wir sehen natürlich mit einer gewissen Besorgnis, dass gewisse Dinge, die für uns gegeben waren, nicht mehr gelten."

Auch wenn Thomas auf viele Jahre Erfahrung im Showbusiness zurückblicken kann, eine Sache kann er den zwei USA-Auswanderern definitiv nicht absprechen: Tom und Bill schwimmen auf einer Erfolgswelle. Nicht nur, dass sie mit ihrer bereits im Jahr 2001 gegründeten Band immer noch internationale Erfolge feiern, auch ihr Podcast kommt bei den Fans richtig gut an. Ähnlich steht es um die Netflix-Dokuserie "Kaulitz & Kaulitz": Bereits die erste Staffel ging komplett durch die Decke. Die Zuschauer waren begeistert von den privaten Einblicken in das Leben der musikalischen Zwillinge – weshalb der Streamingdienst sogar schon eine zweite Staffel bestätigte.

